BBP Genel Başkanı Destici, partisinin Malatya İl Kongresi\'nde konuştu Açıklaması

01.02.2026 18:32
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Depremi yaşayan bütün il ve ilçelerimiz önemli ölçüde ayağa kaldırılmıştır.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Depremi yaşayan bütün il ve ilçelerimiz önemli ölçüde ayağa kaldırılmıştır." dedi.

Destici, Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen BBP Malatya Olağan İl Kongresi'ndeki konuşmasında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.

Depremlerin ilk gününden itibaren sahada olduklarını anlatan Destici, "Bu kadar kısa diyebileceğimiz bir süre içerisinde adeta bu şehirlerimizin yeniden ayağa kaldırılması gerçekten takdire şayandır. Eksik yok mudur vardır. Herkesi memnun etmekte mümkün değildir. Depremi yaşayan bütün il ve ilçelerimiz önemli ölçüde ayağa kaldırılmıştır." dedi.

Türkiye'nin terörle mücadeleye harcadığı paranın çok yüksek rakamlara ulaştığını aktaran Destici, bu süreçte binlerce şehit verildiğini belirtti.

Depremlerde harcanan paranın yaklaşık 20 katının terörle mücadeleye harcandığını ifade eden Destici, şöyle konuştu:

"Türkiye geçmiş dönemlerde de bunlara şans verdi, bu dönemde de bir şans verildi. Pazarlıksız, müzakeresiz, şartsız silah bırakacaklar, kendilerini feshedecekler. Sadece Türkiye'de değil, Suriye'deki de SDG/PYD/YPG'de İran'daki PJAK'da, Irak ve Kandil'deki de hepsi kendini feshedecek ve silah bırakacak. Ama silah bırakmadılar, kendilerini feshetmediler. Amerika ve İsrail'in kışkırtmasıyla Suriye'nin kuzeyinde bir devlet kurma hayaline düştüler. O devlet asla Kürt'lerin devleti olmayacak. O devlet Amerika ve İsrail kuklası bir teröristan olacaktı, Türkiye buna müsaade etmedi."

Cumhuriyet Halk Partisi'nin düzenlediği "Toplumsal Barış ve Demokrasi Konferansı"nı eleştiren Destici, Türkiye'nin Kürt vatandaşlarla herhangi bir problemi olmadığını dile getirdi.

Kürt vatandaşları ile bin yıldır kardeşlik yaptıklarını aktaran Destici, şunları kaydetti:

"Biz kiminle savaştayız da konferans düzenleniyor. Biz Kürt'lerle savaşta mıyız? Bu ülkede yaşayan farklı bir etnik grupla savaşta mıyız? Kürt benim komşum, kardeşim, akrabam. Bin yıldır biz buradayız, aynı kıbleye dönüyoruz, aynı secdeye baş koyuyoruz. Allah bizi kardeş yapmış, bunun üstünde bir emir var mı? Ne toplumsal barışı? Sen mi bizi kardeş kılacaksın, Allah bizi kardeş kılmış. Kürt meselesi yok, ortada bir terör meselesi var. Bir ayrılıkçı örgüt var, siyasi bölücüler var. Sen siyasi bölücülerle hangi toplumsal barış konferansı yapacaksın. Katılımcılara bakıyorsun yarısı CHP. CHP'nin içerisinde de milletçi devletçi kanat değil, Atatürkçü taraf değil. Sezgin Tanrıkulu gibi, ha DEM milletvekili ha o. Bunun gibi tipler var. DEM'in en azgın siyasi bölücüleri var. Bunlarla toplumsal barış konferansı yapıyor. Bir de 'Atatürk'ün partisiyiz' diyor. Dön tarihe bak Atatürk bölücülere ne yapmış bir oku. Başka zaman Atatürk'ün partisiyiz ama iş bölücülerle iş tutmaya geldiğinde Atatürk'ün hiç ismini dahi ağızlarına almazlar. Çünkü bunlar Atatürk istismarcıları, Atatürk bu ülkenin ortak değeridir. CHP'ye diyoruz ki madem teröristlerle konferans yapıyorsunuz, madem onlarla grup başkanlıklarının kapısında aynı cümleleri kuruyorsunuz o zaman Atatürk'ü ağzınıza almayın, çünkü Atatürk bu ülkeyi kurtaran milletin Kurtuluş Savaşı'nın başkomutanıdır."

Tek adayla gidilen kongrede Yüksel Duman, il başkanlığına getirildi.

Kongreye, BBP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Gündüz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.