BBP Lideri Destici, Kobani eylemlerine ilişkin soruşturmayı değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

BBP Lideri Destici, Kobani eylemlerine ilişkin soruşturmayı değerlendirdi Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen şüpheliler için operasyon başlatılmasını takdirle karşıladıklarını bildirdi.

BBP Lideri Destici, Kobani eylemlerine ilişkin soruşturmayı değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen şüpheliler için operasyon başlatılmasını takdirle karşıladıklarını bildirdi.

Destici, yaptığı yazılı açıklamada, 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında, 7 ilde 82 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılması ile değerlendirmede bulundu.

HDP yöneticilerinin ayaklanma çağrısıyla başlayan ve organizasyonlarıyla devam eden olaylarda 37 nitelikli adam öldürme, 29 adam öldürmeye teşebbüs, 3 bin 777 mala zarar verme, 25 alıkoyma, 395 hırsızlık, 15 yağma, 308 iş yeri ve konut dokunulmazlığını ihlal, 13 Türk bayrağını yakma, 7 Atatürk'ü Koruma Kanunu'na muhalefet suçu işlendiğini hatırlatan Destici, HDP'nin ayaklanma çağrısının sebebinin " Türkiye'nin PKK'ya gönderilen silahların geçişine izin vermemesi" olduğunu anımsattı. Destici, şunları kaydetti:

"Adaletin tecelli etmesi yönünde atılan büyük, ciddi ve kararlı adımları takdirle karşıladığımızı, ülkemiz, devletimiz, milletimiz ve özellikle mağdurlar adına gelişmeleri takdirle karşıladığımızı halkımızla paylaşmak istiyorum. Asla unutulmamalıdır insanlarımız ancak adaletin tecelli ettiğini görürlerse kendilerini güvende hissedebilirler. Adaletin tecelli ettiğini görürlerse devletimizle aralarındaki sevgi ve bağlılık bağını koruyabilirler."

"Sıfatları ne olursa olsun, suç işleyenleri taşıdıkları sıfatlar 'masum' ve 'dokunulmaz' yapmaz"

HDP'yi, öncüllerini, türevlerini ve yancılarını bir gün bile "siyasi parti" olarak telaffuz etmediklerini ve görmediklerini vurgulayan Destici, şunları kaydetti:

"Yöneticileri, adayları, politikası, söylemi, bir terör örgütü tarafından belirlenen hiçbir yapılanma, dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir zaman diliminde 'siyasi parti' kavramıyla yan yana gelmez, 'siyasi parti' kavramıyla yan yana getirilmesi bile 'suç' olarak değerlendirilir. Bunun yanı sıra, sıfatları ne olursa olsun suç işleyenleri taşıdıkları sıfatlar 'masum' ve 'dokunulmaz' yapmaz. Hayırlı olsun. Devletimiz ve milletimiz var olsun."

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Gözaltı, Kobani, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 16:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BBP Lideri Destici, Kobani eylemlerine ilişkin soruşturmayı değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Akıllara durgun veren olay! Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi, borcunu ödedi eşi geri gelmedi Kadın polis, eski erkek arkadaşının 16 yaşındaki oğlu ile ilişkiye girdi Kaçak akaryakıt ticareti soruşturmasında gözaltına alınan iş insanları adli kontrolle serbest kaldı Bu kadarını kimse beklemiyordu! Çöp biriktirdiği evden 169 bin lira kağıt ve madeni para çıktı Ayasofya'da heyecanlandıran keşif! 900 metrelik yeraltı menfezleri bulundu Botoks sonrası ölen Kübra'nın son anlarında kurabildiği tek cümle olayın vahametini anlattı MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı
Son şampiyon Başakşehir, Fatih Karagümrük'e 2-0 yenildi Son şampiyon Başakşehir, Fatih Karagümrük'e 2-0 yenildi         
22:09
"Selefi dernekler silahlanıyor" soruşturmasında ifade veren Cübbeli Ahmet, Emniyet'te isim vermedi         
21:26
Son Dakika: Türkiye'de 25 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 73 can kaybı, 1665 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 25 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 73 can kaybı, 1665 yeni vaka tespit edildi         
20:04
Son Dakika: Bakan Koca, yeni tehlikeye bu sözlerle dikkat çekti: Karşımızda artık iki virüs var Son Dakika: Bakan Koca, yeni tehlikeye bu sözlerle dikkat çekti: Karşımızda artık iki virüs var         
19:29
Batman Valisi, anız yakan çiftçilere tepki gösterdi: Bu insanlığa sığar mı? Batman Valisi, anız yakan çiftçilere tepki gösterdi: Bu insanlığa sığar mı?         
18:38
Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına "Beddua ederim, koronavirüs olursun" yazdı, bir daha kimse çöp atmadı         
16:24
Doğu Perinçek'in yargıyla ilgili tespiti program moderatörünü şaşırttı: Türkiye'de mi? Doğu Perinçek'in yargıyla ilgili tespiti program moderatörünü şaşırttı: Türkiye'de mi?         
16:12
Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi         
15:03
Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşı dökerek izledi Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşı dökerek izledi         
14:02
Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı         
13:54
Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı         
13:51
Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü         
12:58
Burak Yılmaz, lüks villasını Hakan Çalhanoğlu'na 125 milyon liraya sattı Burak Yılmaz, lüks villasını Hakan Çalhanoğlu'na 125 milyon liraya sattı         
11:35
Banka ve kredi kartları yönetmeliğinde değişikliğe gidildi Banka ve kredi kartları yönetmeliğinde değişikliğe gidildi         
11:17
Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu         
11:01
Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti         
10:51
Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi         
10:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2020 22:16:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: BBP Lideri Destici, Kobani eylemlerine ilişkin soruşturmayı değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei