BDDK'nın kredi kararı sonrası dolar keskin düşüşe geçti! 16.09 liraya kadar geriledi - Son Dakika
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BDDK'nın kredi kararı sonrası dolar keskin düşüşe geçti! 16.09 liraya kadar geriledi

27.06.2022 09:03

BDDK'nın cuma akşamı açıkladığı kritik döviz varlıklarının 15 milyon lirayı aşan şirketlere kredi kullandırım sınırlaması getiren kararı sonrası büyük bir gerileme gösterdi. Cuma akşamı kararla birlikte 17.36 lira seviyelerinden 16.40 lira seviyelerine kadar gerileyen dolar, güne iki haftanın en düşük seviyesi olan 16.09 liradan giriş yaptı.

Dolar ve Euro, ticari kredi düzenlemesi sonrası, haftaya sert düşüşle başlıyor. Dolar/TL sabah ilk işlemlerde 16.09 ve Euro/TL 17.02 seviyelerine kadar geriledi. Cuma kapanış sonrası gelen BDDK kararının tepkileri bugün daha net görülecek.

BDDK KARARI CUMA AKŞAMI AÇIKLANDI

BDDK tarafından cuma günü yayımlanan kurul kararına göre 15 milyon lira karşılığı, yani yaklaşık 908 bin dolar yabancı para nakit varlığı bulunan şirketler, aktifleri veya yıllık satış gelirlerinin yüzde 10'undan fazla yabancı para nakit varlığı tutuyorlarsa TL cinsi nakdi ticari kredi kullanamayacak.

KARAR SONRASI 16.40 LİRAYA KADAR GERİLEDİ

Cuma akşamı açıklanan kararın ardından dolar/TL Türkiye piyasaları kapanmışken bankalar arası piyasada düşük hacimli işlemlerde 17.36 lira seviyelerinden hızla 16.40 lira seviyelerine kadar geriledi.

KURDA OYNAKLIĞIN ARTMASI MUHTEMEL

Kur pazartesi ilk işlemlerde iki haftanın en düşük seviyesini görerek 16.09 ve Euro/TL 17.02 seviyelerine kadar geriledi. Dolar ardından 16.30 ve Euro 17.25 seviyelerine geldi. Günün ilerleyen saatlerinde kurda oynaklığın artması muhtemel.

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SON DAKİKA: BDDK'nın kredi kararı sonrası dolar keskin düşüşe geçti! 16.09 liraya kadar geriledi - Son Dakika
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