Son Dakika Haberleri: Bebeği Terminal Tuvaletine Bırakıp Kaçtı

Bebeği Terminal Tuvaletine Bırakıp Kaçtı

1 saat önce

Bebeği terminal tuvaletine bırakıp kaçtıBATMAN - Batman'da bir kadın, beraberinde getirdiği bebeği terminal tuvaletine bırakarak kaçtı.

Bebeği terminal tuvaletine bırakıp kaçtı

BATMAN - Batman'da bir kadın, beraberinde getirdiği bebeği terminal tuvaletine bırakarak kaçtı. Bebek, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Polis, kadının bulunması için çalışma başlattı.
Olay, dün akşam saatlerinde Batman Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre bir kadın, beraberinde getirdiği bebeği, terminalin tuvaletindeki bir kabine bıraktıktan sonra hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. Kısa süre sonra bebeğin ağlama sesini duyan görevliler, durumu polise bildirdi. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri bebeği tedbir amacıyla Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine kaldırdı. Polis ise, olayla ilgili çalışma başlattı. Terminalin güvenlik kameralarını inceleyen polis, bebeği bırakan şahsın M.E. olduğunu belirledi. Şahsın, terminale Diyarbakır'dan geldiği de belirlendi. M.E.'nin bulunmasına yönelik çalışmaların sürdüğü de öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 01:29 Kaynak: İHA

Bebek, Polis, Batman, 3. Sayfa
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