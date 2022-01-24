Bebeğini emziren kadına kocasının verdiği destek sosyal medyayı mest etti - Son Dakika

Sosyal medyada paylaşılan çeşitli videolar gündem olmaya devam ediyor. Son olarak bir evin yatak odasındaki kameraya takılan görüntüler, sosyal medya kullanıcılarının hem içini ısıttı hem de yüzünü güldürdü.

GECE YARISI YORGUN DÜŞTÜ

Videoda, bir kadın ile kocası yer alıyor. Gece yarısı bebeği emzirmekten dolayı yorgun düşen kadının, dayanacak gücünün kalmadığı görülüyor ancak o sırada imdadına kocasına yetişiyor.

SIRTIYLA DESTEK VERİYOR

Adam, arkası boş olan karısının üstüne bir şeyler örttükten sonra kendi sırtını karısına dayıyor ve kadının bir süre de olsa dinlenmesini sağlıyor. Bu görüntüler, sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı.