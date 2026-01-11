Bebek Otel Müdürü\'nün ifadesi ortaya çıktı: \'\'Operasyondan önce ünlü isimler otelden ayrıldı\'\'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere dönük olarak yürütülen 'uyuşturucu' ve 'fuhuş' soruşturması kapsamında, ilgili suçlara konu adreslerden biri olan Bebek Otel, 28 Aralık 2025 tarihinde mühürlenmesine rağmen faaliyetlerine devam etti.

BASKIN DÜZENLENDİ

Geçtiğimiz günlerde jandarma mühürlenmesine rağmen faaliyetine devam eden otele baskın düzenledi. Otel müdürü Arif Altunbulak, soruşturma kapsamında tutuklandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturmaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Otel müdürü Altunbulak'ın ifadesi ortaya çıktı. Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığına göre, Altunbulak, "Otel mühürlendikten sonra nasıl açıldığına dair bir bilgim yoktur. Muzaffer Yıldırım otelin sahibidir. Bu konuyu o daha iyi anlatır" dedi.

"ÜNLÜ İSİMLER BASKIN ÖNCESİNDE OTELDEYDİ, ALİ KOÇ TEKNEYLE AYRILDI"

Öte yandan Altunbulak, operasyondan önce çok sayıda ünlü ismin otelde olduğunu söylerken; "Aramadan önce Ali Koç, Yıldırım Demirören, Nihat Özdemir, Okan Buruk, Erdoğan Demirören otelden ayrıldılar. Ali Koç tekneyle 00:00 - 00:30 arasında ayrıldı. Bunlarla ilgili kamera kayıtları da mevcuttur.

Okan Buruk 04:00 civarında aramadan sonra ayrıldı. Yıldırım Demirören ve Nihat Özdemir ise aramadan 45 dakika önce ayrıldı. Bu şahıslar giriş kattaki terasın sol tarafında oturuyorlardı. Okan Buruk, Fatih Demircan ve Bedri Güntay ile beraberdi" ifadelerini kullandı.

"OKAN BURUK'A GBT YAPILDI"

Ayrıca ifadenin ortaya çıkmasının ardından gazeteci Bahar Feyzan, yaşananlara ilişkin edindiği bilgileri sosyal medya hesabından paylaştı. Feyzan, "O gün Ali Koç tekneyle ayrıldıktan sonra kızı arkadaşlarıyla mekânda kalıyor. Adam kaçsa kızını niye bıraksın? Polis mekandakilere gbt taraması yapıyor. Okan Buruk'a da üst araması ve gbt yapılıp bırakılıyor…