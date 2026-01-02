Bebeklere Yönelik Şiddete Tutuklamalar - Son Dakika
Bebeklere Yönelik Şiddete Tutuklamalar

02.01.2026 20:32
Adalet Bakanı Tunç, İstanbul ve Antalya'da bebeklere yönelik şiddet olaylarında tutuklamalar yapıldığını duyurdu.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul ve Antalya'da bebeklere yönelik şiddet ve ölümle sonuçlanan olaylara ilişkin yürütülen adli süreçlerde şüphelilerin tutuklandığını açıkladı.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Masumiyetin timsali çocuklara yönelik her türlü şiddet, geleceğe ihanettir ve asla kabul edilemez. İstanbul'un Fatih ilçesinde 2 aylık bebeğin ölümüyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli 'Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi' suçundan tutuklanmıştır. Antalya'da ise 1 yaşındaki bebeğe fiziki şiddet uygulanması hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup şüpheli şahıs 'Altsoya karşı eziyet' suçundan tutuklanmıştır." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

