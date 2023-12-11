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''Bebeleri pistten alalım'' diyerek ortalığı karıştıran Hadise'den gönderme - Son Dakika
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''Bebeleri pistten alalım'' diyerek ortalığı karıştıran Hadise'den gönderme

''Bebeleri pistten alalım'' sözleriyle müzik piyasasını karıştıran Hadise, sahnede dansçıları tarafından el üstünde taşındığı kareyi yayınlayıp ''Ortalığın karıştığını görünce aranızdan ayrılma şeklim'' notunu yazdı.

11.12.2023 - 14:31,  Güncelleme: 15:39
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Sevilen sanatçılardan Ece Seçkin ve Hadise, Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda peş peşe konserler verdi. Sahnedeki cesur pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Hadise "Bebeleri pistten alalım" deyince Ece Seçkin de "Ezhel de 'Bebeler her b.ku biliyorlar, boşuna yapaksın bize lolo" diyerek yanıtlamıştı" karşılığını verdi. Paylaşımıyla müzik piyasasını karıştıran Hadise, bu sefer de "Ortalığın karıştığını görünce aranızdan ayrılma şeklim" diyerek yeni bir fotoğraf yayınladı.

Paylaşımıyla sosyal medyada geniş yankı uyandıran hatta X'te trend listesine giren Hadise'den yine çok konuşacak bir paylaşım geldi. Hadise bu sefer de sahnede dansçıları tarafından el üstünde taşındığı bir kareyi yayınlayarak "Ortalığın karıştığını görünce aranızdan ayrılma şeklim" ifadelerini kullandı.

'Bebeleri pistten alalım' diyerek ortalığı karıştıran Hadise'den gönderme
\'\'Bebeleri pistten alalım\'\' diyerek ortalığı karıştıran Hadise\'den gönderme
YORUMLAR (1)
  • Serkan Basar: beni seçerseniz medya yasası hemen ivedlikle yürürleğe girecek ve toplumun yüzünü kızartan ahlakını bozan haber ve yayınlar yasaklanıp tiktok instegram vb platformlar gerekirse kapatılacak Yanıtla 10 2

Hadise, Ünlüler, Müzik, Magazin, Son Dakika

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SON DAKİKA: ''Bebeleri pistten alalım'' diyerek ortalığı karıştıran Hadise'den gönderme - Son Dakika
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