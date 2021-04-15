BEDAŞ, çalışma saatlerini yeniden düzenledi

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), Müşteri Operasyon ve Destek Merkezlerinde (MOD) bugünden itibaren saat 08.00 ve 17.00 arası hizmet verecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Avrupa Yakası'nda 5,2 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren şirket, maske ve mesafe kuralları başta olmak üzere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı'nın öngördüğü tüm kuralları uygulamaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Kovid-19 salgınına karşı Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kapanmaya gidilmesinin ardından uygulanan yeni önlemler çerçevesinde BEDAŞ da Müşteri Operasyon ve Destek Merkezlerinin çalışma saatlerini yeniden düzenledi.

Buna göre, bugünden itibaren tüm MOD'lar müşterilerine 8.00-12.30 ile 13.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Öte yandan, şirket abonelerine, Müşteri operasyon ve Destek Merkezleri'nin yanı sıra "BEDAŞ 186 mobil uygulaması", "www.bedas.com.tr" resmi internet adresi, "@BEDASDestek" Twitter hesabı ve "ALO 186" çağrı merkezi üzerinden arıza, aydınlatma ve diğer teknik işlemler için başvurularını gerçekleştirme imkanı sunmaya devam ediyor.