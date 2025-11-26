Bedelli askerlikten elde edilen gelir açıklandı - Son Dakika
Bedelli askerlikten elde edilen gelir açıklandı

Bedelli askerlikten elde edilen gelir açıklandı
26.11.2025 15:20  Güncelleme: 15:28
Bedelli askerlikten elde edilen gelir açıklandı
2025 yılında 328 bin 936 yükümlü silah altına alınırken, 101 bin 212 kişi bedelli askerlik ve 5 bin 890 kişi dövizle askerlik hizmetine müracaat etti. Bedelli askerlik hizmetinden elde edilen 26 milyar 205 milyon 696 bin 360 lira ile dövizle askerlik hizmetinden sağlanan 33 milyon 757 bin 242 avro, Hazine'ye gelir olarak kaydedildi.

Milli Savunma Bakanlığının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki 2026 yılı bütçesine ilişkin verilen sunum kitapçığından derlediği bilgiye göre, 26 Haziran 2019'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Askeralma Kanunu'nun ardından, 3 milyon 814 bin 45 kişi askerlik hizmetine tabi tutuldu.

BU YIL 101 BİN 212 BEDELLİ ASKERLİK MÜRACAATI

Bu yıl ise 328 bin 936 yükümlü silahaltına alınırken, bunlardan 101 bin 212'si bedelli askerlik ve 5 bin 890'ı dövizle askerlik hizmetine müracaatta bulundu.

Bedelli askerlik hizmetinden elde edilen 26 milyar 205 milyon 696 bin 360 lira ile dövizle askerlik hizmetinden sağlanan 33 milyon 757 bin 242 avro ise Hazine'ye gelir olarak kaydedildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Yaşam Bedelli askerlikten elde edilen gelir açıklandı

SON DAKİKA: Bedelli askerlikten elde edilen gelir açıklandı - Son Dakika
