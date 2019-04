Bedenini Kadavra Olarak Bağışlayarak Bilime Katkı Sağladı

Vefat ettiğinde bedeninin kadavra olarak Hacettepe Üniversitesine (HÜ) verilmesini vasiyet eden ve 29 Ekim 2018'de yaşamını yitiren Kader Mukadder Çimenbiçer'in naaşı, 6 aya yakın bir süre bilimin gelişmesi için kullanıldı.85 yaşında hayata gözlerini yuman ve kadavra bağışçısı olan Çimenbiçer için Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalında akademisyenler, tıp fakültesi öğrencileri, ailesi ve yakınlarının katılımıyla tören düzenlendi.HÜ Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Demiryürek, törende yaptığı konuşmada, yaşamını yitiren bir kişinin yaşayanlara vereceği en değerli hediyenin, bedenini insanlığın ve bilimin gelişimine adamak olduğunu söyledi.Tıpta insan bedeni üzerinde yapılan eğitimlerin olmazsa olmaz bir değer taşıdığını ifade eden Demiryürek, kaliteli bir anatomi eğitimi için en fazla 6 öğrencinin bir kadavra üzerinde çalışmasının uygun olduğunu vurguladı. Demiryürek, gelişmiş ülkelerde kadavra bağışları yapıldığını ancak Türkiye 'de bu oranların yok denecek kadar az olduğunu ifade etti."85 milyonluk Türkiye'de senede sadece 10 kişi bedenini bağışlamaktadır." bilgisini veren Prof. Dr. Demiryürek, Kader Mukadder Çimenbiçer'in de bu sayılı kişilerden biri olduğunu söyledi. Demiryürek, "Kader Çimenbiçer'in bu çok özel davranışı, sayısı on binleri bulan birçok hekimin, diş hekiminin, eczacının, fizyoterapistin, hemşirenin, diyetisyenin ve daha birçok sağlık personelinin yetişmesine paha biçilmeyecek katkılar sağlamış, yüzlerce belki de binlerce insanın yaşamının kurtulmasında ve hastalıklarının tedavisinde önemli rol oynamıştır." diye konuştu.İki erkek, bir kız çocuk sahibi olan Çimenbiçer'in, sağlığında, tıp öğrencisi olan küçük oğlunun üniversitede kadavra bulma konusundaki zorluklardan bahsetmesinden etkilenerek, 50'li yaşlarında beden bağışına karar verdiğini yakınlarından öğrendiklerini anlatan Demiryürek, şunları kaydetti:"Çimenbiçer, okumayı çok seven ve yaşamı boyunca tıptan teknolojiye, mekanikten kimyaya, inşaattan mimariye, sosyal hayattan sanata kadar her alanda bilgi birikimi edinen, edindiği bilgileri gerek ailesi gerekse yakın dostları ile paylaşmaktan büyük mutluluk duyan bir kişi olmuş.""Annemden bize son öğretiydi bu"Çimenbiçer'in Anadolu Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan büyük oğlu Caner Çimenbiçer de törendeki konuşmasında, her zaman sosyal ve dışa dönük olan annesinin hayat dolu, hastalıklarla ve yaşlılıkla kavga etmeden mücadele eden bir duruş sergilediğini anlattı.Annesi Çimenbiçer'in her zaman güçlü bir kadın olduğunu ve kararlarını özgürce verdiğini ifade eden Caner Çimenbiçer, sözlerine şöyle devam etti:"Açık ve ileri görüşlülüğü, topluma faydalı olmak arzusu, ilk kalp ameliyatı sonrası bizlere haber vermeksizin kardeşimin de mezun olduğu bu güzel üniversitemize gelerek bedenini bağışlamasıyla taçlandı. Bağış sürecindeki tüm detay ve bürokrasiyi tamamladıktan ve o günden sonra hep yanında taşıdığı bağış kartını aldıktan sonra bizimle konuyu paylaştı. Varisleri olan biz çocuklarına da yemin ettirerek bu eylemine engel olmamamızı vasiyet etti."Annesinin, vefatının ardından kadavra bağışı kararıyla herkese örnek olduğunu belirten oğul Çimenbiçer, duygularını "Beden ve organ bağışının ne denli doğru bir davranış olduğunu ve bunu hepimizin yapabileceğini anladık. Annemden bize son öğretiydi bu. Bu öğretinin devamında ise sizler, annemizin bedeninde yaşadınız. Sizler onun, o da bizim ve sizlerin hayatına dokundu aslında." sözleriyle dile getirdi.Çimenbiçer, annelerinden kalan eşyaların tamamının çeşitli hayır kuruluşlarına verildiğini söyledi.Torunundan babaannesine mektupTörende, Çimenbiçer'in torunu Can Su'nun babaannesine ölümünün ardından yazdığı mektup da okundu.Mektupta torun Çimenbiçer'in, "Koca yürekliliğini, kendini kadavra olarak bağışlayarak da göstermiş oldun. Normları, alışılmış inançları yıkıp yine etkin bir birey olduğunu kanıtlamış oldun. Bil ki gittikten sonra bile şimdi ne çok kişiye faydan olacak." ifadeleri yer aldı.85 yaşında hayatını kaybeden ve bedeni 6 ay boyunca bilimsel çalışmalarda kullanılan Kader Mukadder Çimenbiçer'in cenazesi, üniversitedeki törenden sonra öğlen namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek.