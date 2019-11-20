Son Dakika Haberleri: Bedensel Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası Kocaeli'de yapılacak
Son Dakika Spor Bedensel Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası Kocaeli'de yapılacak - Son Dakika Spor

Bedensel Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası Kocaeli'de yapılacak

6 saat önce

Bedensel Engelliler Halter Türkiye Şampiyonası, 23 Kasım'da Kocaeli'de gerçekleştirilecek.

Bedensel Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası Kocaeli'de yapılacak, System.String[]

Bedensel Engelliler Halter Türkiye Şampiyonası, 23 Kasım'da Kocaeli'de gerçekleştirilecek.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ortaklığında 22-23 Kasım'da Kocaeli'de "2019 Bedensel Engelliler Halter Türkiye Şampiyonası" gerçekleştirilecek. 2 gün sürecek heyecan dolu şampiyonaya, 13 ilden 54 sporcu, antrenör ve görevli katılacak.


23 Kasım 2019 Cumartesi günü The Ness Otel' de yapılacak olan şampiyonaya 13 ilden toplam 34 sporcu, 7 antrenör, 7 idareci, 6 federasyon görevlisi olmak üzere toplamda 54 kişi katılacak. Şampiyonada Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor Kulübü'nden 6 sporcu mücadele edecek. - KOCAELİ

Türkiye, Kocaeli, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türkiye'nin 2018 gelir vergisi rekortmenleri belli oldu
Hangi ilden kaç tane vergi rekortmeni çıktı? İşte rekortmen çıkaran iller Acun Ilıcalı, vergi rekortmenleri listesinde 41 basamak geriledi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'deki Plan ve Bütçe Komisyonu'nda HDP'lilerin elini sıkmadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 16:57:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bedensel Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası Kocaeli'de yapılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]