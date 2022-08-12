Çin'de Tarım Ürünlerinin Fiyatları Hafif Düştü - Son Dakika
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Çin'de Tarım Ürünlerinin Fiyatları Hafif Düştü

12.08.2022 15:16
Çin'de Tarım Ürünlerinin Fiyatları Hafif Düştü

BEİJİNG, 12 Ağustos (Xinhua) -- Çin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nın Cuma günü yayınladığı veriler, Çin'de tarım ürünleri toptan satış fiyatlarının hafif düştüğünü gösterdi.

BEİJİNG, 12 Ağustos (Xinhua) -- Çin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nın Cuma günü yayınladığı veriler, Çin'de tarım ürünleri toptan satış fiyatlarının hafif düştüğünü gösterdi. Cuma günü saat 14.00 itibarıyla Çin'de temel gıdalardan biri olan domuz etinin ortalama toptan satış fiyatı, Perşembe gününe kıyasla kg başına yüzde 1,1 düşüşle 29,21 yuana (yaklaşık 4,33 ABD doları) gerilerken, yumurtanın kilogram başına fiyatı yüzde 0,1 düşüşle 10,41 yuan oldu. Hükümet tarafından takip edilen önemli 28 çeşit sebzenin kilogram başına ortalama toptan satış fiyatı yüzde 0,4 düşüşle 4,57 yuana gerilerken, 6 önemli meyve türünün kilogram başına fiyatı yüzde 0,7 azalarak 6,7 yuan oldu. Çin'de enflasyonun ana göstergesi olan tüketici fiyat endeksi Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,7 yükselirken gıda fiyatları önceki aya göre yüzde 3 artmıştı.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'de Tarım Ürünlerinin Fiyatları Hafif Düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de Tarım Ürünlerinin Fiyatları Hafif Düştü - Son Dakika
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