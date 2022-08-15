Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Çin, Ulusal Egemenliğini ve Toprak Bütünlüğünü Korumak İçin Kararlı Önlemler Alacak - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Çin, Ulusal Egemenliğini ve Toprak Bütünlüğünü Korumak İçin Kararlı Önlemler Alacak

15.08.2022 21:06
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Çin, Ulusal Egemenliğini ve Toprak Bütünlüğünü Korumak İçin Kararlı Önlemler Alacak

BEİJİNG, 15 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Pazartesi günkü açıklamasında Amerika Birleşik Devletleri'ne tek-Çin ilkesine ve Çin-ABD arasındaki üç ortak bildiride yer alan taahhütlere kesinlikle uyma ve Taiwan'la ilgili konuları sağgörülü ve düzgün şekilde ele...

BEİJİNG, 15 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Pazartesi günkü açıklamasında Amerika Birleşik Devletleri'ne tek-Çin ilkesine ve Çin-ABD arasındaki üç ortak bildiride yer alan taahhütlere kesinlikle uyma ve Taiwan'la ilgili konuları sağgörülü ve düzgün şekilde ele alma çağrısında bulunarak Çin'in ulusal egemenliği ile toprak bütünlüğünü korumak için kararlı ve etkili kararlar alacağını söyledi. Sözcü Wang, bu açıklamayı rutin basın toplantısında ABD'li siyasetçilerin Senatör Ed Markey liderliğinde Çin'in Taiwan bölgesine yaptığı ziyaretin sorulması üzerine yaptı.

Wang, ABD'li Senatör Markey ve delegasyonunun Çin'in şiddetli itirazları ve katı muhalefetine rağmen Çin'in Taiwan bölgesini ziyarette ısrar ettiğini ve bu bariz ihlalin tek-Çin ilkesi ile Çin-ABD arasındaki üç bildiriyi bariz şekilde ihlal ederek "Taiwan'ın bağımsızlığını" isteyen ayrılıkçı güçlere gerçekten yanlış bir mesaj gönderdiğini ifade etti. Tek-Çin ilkesi üzerinde uluslararası toplumun fikir birliğine vardığını ve bunun uluslararası ilişkiler alanında temel bir norm olduğunu kaydeden Wang, "Bu aynı zamanda da Çin ile ABD arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulması ve ikili ilişkilerin geliştirilmesindeki siyasi temeli de oluşturuyor. Çin'in yeniden birleşmesi durdurulamaz bir tarihi eğilim ve Çin halkının vazgeçmeyecekleri ortak dileği" diye konuştu. ABD tarafını bir kez daha tek-Çin ilkesi ve Çin-ABD arasındaki üç bildirgeye uymaya, Taiwan'la ilgili meseleleri sağgörülü ve düzgün şekilde halletmeye ve Çin-ABD ilişkilerine daha fazla zarar vermekten kaçınmak ile Taiwan Körfezi'nin iki yakasında barış ve istikrarı sağlamak için tek-Çin ilkesini baştan savma bir şekilde uygulamaktan, içini boşaltmaktan ve çarpıtmaktan vazgeçmeye çağıran Wang, "Kendilerini Taiwan'daki ayrılıkçılarla ilişkilendirmek ve tek-Çin ilkesine meydan okumaya çalışmak yanlış bir karar ve bu az sayıdaki ABD'li politikacıyı hiçbir yere götürmez" dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Çin, Ulusal Egemenliğini ve Toprak Bütünlüğünü Korumak İçin Kararlı Önlemler Alacak
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YORUMLAR
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Çin'den Tayvan'ı ziyaret eden Litvanyalı bakana yaptırım Çin'den Tayvan'ı ziyaret eden Litvanyalı bakana yaptırım Çin'den Tayvan'ı ziyaret eden Litvanyalı bakana yaptırım Çin'den Tayvan'ı ziyaret eden Litvanyalı bakana yaptırım
Kaynak: Xinhua

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Çin, Ulusal Egemenliğini ve Toprak Bütünlüğünü Korumak İçin Kararlı Önlemler Alacak - Son Dakika

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