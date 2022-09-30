Çin'de Kadınlara Yönelik Yardımlar Son 10 Yılda Arttı - Son Dakika
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Çin'de Kadınlara Yönelik Yardımlar Son 10 Yılda Arttı

30.09.2022 00:04
Çin'de Kadınlara Yönelik Yardımlar Son 10 Yılda Arttı

BEİJİNG, 29 Eylül (Xinhua) -- Tüm Çin Kadınları Federasyonu'nun Perşembe günü düzenlediği basın toplantısına göre, bir dizi bulgu ve istatistik Çin'deki kadınlara yönelik yardımların son 10 yılda arttığını gösteriyor.

BEİJİNG, 29 Eylül (Xinhua) -- Tüm Çin Kadınları Federasyonu'nun Perşembe günü düzenlediği basın toplantısına göre, bir dizi bulgu ve istatistik Çin'deki kadınlara yönelik yardımların son 10 yılda arttığını gösteriyor. Federasyonun gerçekleştirdiği toplantıda, bu zaman zarfında Çin'deki çeşitli seviyelerden kadın federasyonlarının kırsal alanlarda pratik becerilere yönelik 200.000'den fazla eğitim başlattığı ve bundan 20 milyona yakın kadın katılımcının faydalandığı kaydedildi. Toplantıda verilen bilgiye göre 830.000'den fazla bilim kadını ve araştırmacı kadın, halkın bilimsel bilgisini artırmak ve kırsal kalkınmaya yardımcı olmak gibi hizmetlerin sağlanmasına katılmak için seferber edildi. Son 10 yılda 7 milyondan fazla kadın iş ve girişimcilik desteği aldı. Basın toplantısında son on yılda kadınlara sağlanan danışmanlık, şikayetlerin ele alınması ve hukuki yardım gibi çeşitli hizmetlerle kadınların meşru hakları ve çıkarları için daha fazla koruma sağlandığı, kadın ve çocukların refahını artırmaya yönelik yardım projelerinin de genişleyen bir kapsamla başlatıldığı belirtildi. Toplantıda, buna ek olarak Çin'deki kadın federasyonlarının 145 ülkedeki 420'den fazla kadın derneği, enstitü ve uluslararası kurumla da dostane iletişimi sürdürdüğü de ifade edildi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Kadınlara Yönelik Yardımlar Son 10 Yılda Arttı - Son Dakika

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