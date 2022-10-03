Çin'de Pazartesi Günü Demiryoluyla 5,75 Milyon Yolculuğun Yapılması Bekleniyor

BEİJİNG, 3 Ekim (Xinhua) -- Çin Devlet Demiryolları Grubu Ltd. Şti.'ye göre Çin'de, hafta boyunca devam eden Ulusal Gün tatilinin üçüncü günü olan Pazartesi günü, demiryoluyla 5,75 milyon yolculuğun gerçekleşmesi bekleniyor. Şirkete göre, Pazartesi günü yaşanacak seyahat yoğunluğuna yanıt verebilmek için toplam 7.858 tren ayarlandı. Demiryolu işletmesi Pazar günü, Çin demiryollarıyla yaklaşık 6,45 milyon yolculuk gerçekleştirildiğini açıkladı. Ülke genelinde yerel demiryolu yetkilileri taşımacılık kapasitesini artırdılar, hizmetleri iyileştirdiler ve dezenfeksiyon, vücut ısısı taraması, sağlık kodu ve seyahat kodu kontrolü gibi salgın önleme tedbirlerine uydular. Çin demiryollarında, 28 Eylül-8 Ekim 2022 tarihleri arasında, 11 günlük Ulusal Gün tatili seyahat yoğunluğu sırasında 68,5 milyon yolcunun seyahat etmesi bekleniyor.