Çin'de Pazartesi Günü Demiryoluyla 5,75 Milyon Yolculuğun Yapılması Bekleniyor - Son Dakika
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Çin'de Pazartesi Günü Demiryoluyla 5,75 Milyon Yolculuğun Yapılması Bekleniyor

03.10.2022 16:42
Çin'de Pazartesi Günü Demiryoluyla 5,75 Milyon Yolculuğun Yapılması Bekleniyor

BEİJİNG, 3 Ekim (Xinhua) -- Çin Devlet Demiryolları Grubu Ltd. Şti.

BEİJİNG, 3 Ekim (Xinhua) -- Çin Devlet Demiryolları Grubu Ltd. Şti.'ye göre Çin'de, hafta boyunca devam eden Ulusal Gün tatilinin üçüncü günü olan Pazartesi günü, demiryoluyla 5,75 milyon yolculuğun gerçekleşmesi bekleniyor. Şirkete göre, Pazartesi günü yaşanacak seyahat yoğunluğuna yanıt verebilmek için toplam 7.858 tren ayarlandı. Demiryolu işletmesi Pazar günü, Çin demiryollarıyla yaklaşık 6,45 milyon yolculuk gerçekleştirildiğini açıkladı. Ülke genelinde yerel demiryolu yetkilileri taşımacılık kapasitesini artırdılar, hizmetleri iyileştirdiler ve dezenfeksiyon, vücut ısısı taraması, sağlık kodu ve seyahat kodu kontrolü gibi salgın önleme tedbirlerine uydular. Çin demiryollarında, 28 Eylül-8 Ekim 2022 tarihleri arasında, 11 günlük Ulusal Gün tatili seyahat yoğunluğu sırasında 68,5 milyon yolcunun seyahat etmesi bekleniyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Devlet Demiryolları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Pazartesi Günü Demiryoluyla 5,75 Milyon Yolculuğun Yapılması Bekleniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de Pazartesi Günü Demiryoluyla 5,75 Milyon Yolculuğun Yapılması Bekleniyor - Son Dakika
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