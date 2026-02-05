Bekin'den Trump ve İsrail Açıklamaları - Son Dakika
Politika

Bekin'den Trump ve İsrail Açıklamaları

05.02.2026 15:38
Doğan Bekin, İsrail'in Trump'a Epstein belgeleriyle gözdağı verdiğini belirtti.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'a Epstein belgeleri üzerinden gözdağı vermeye çalıştığını belirtti.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında ABD Adalet Bakanlığınca Jeffrey Epstein suçlarına ilişkin yayımlanan belge, uçuş ve video kayıtlarında Trump'ın isminin bin defadan fazla geçmesinin son derece düşündürücü olduğunu söyledi.

Trump'ın İran'a karşı yürütmeye çalıştığı güç politikasının tamamen siyonist İsrail'in kontrolünde seyir aldığının ortaya çıktığını dile getiren Bekin, İsrail'in Trump'a karşı Epstein dosyasını silah olarak ortaya sürdüğünü savundu.

Bekin, şöyle konuştu:

"Siyonist İsrail, ABD'nin Tahran ile müzakere masasına oturması durumunda, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokundan tamamen arınması, uranyum zenginleştirme faaliyetlerini sona erdirmesi, balistik füze geliştirme programına kesin sınırlamalar getirmesi, Körfez ve Orta Doğu'da İran'ın bölgesel silahlı unsurlarla ilişkilerini sonlandırması konusundaki ısrarcı tutumunu ortaya koyarken Trump'a dolaylı yönden Epstein üzerinden gözdağı vermeye çalışması gözlerden kaçmamaktadır."

İranlı yetkilinin bütün zorlayıcı politikalar karşısında sadece nükleer dosya konusunda görüşme faslının açılabileceğini açıklaması, İran'ın teslimiyetçi politika içinde olmayacağını gösterdiğine dikkati çeken Bekin, "Washington'ın Tahran'ın ortaya koyduğu nükleer dosya konusunun müzakere edilmesinden başka bir yol olmadığının artık ABD tarafından iyice anlaşılması gerektiği düşüncesindeyiz. Eğer ki Trump, Epstein konusunu unutturmak adına askeri seçeneği seçme yoluna gidecek olursa bunun ABD'ye geri dönüşü olmayan büyük bir maliyet getireceği muhakkaktır. Artık ABD'nin akıllıca hareket ederek seçimini ona göre yapması ve siyonist İsrail'in güdümünde hareketle bir sonuca ulaşamayacağını anlaması gerekir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Doğan Bekin, Orta Doğu, Politika, İsrail

