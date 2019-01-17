Bekir Bozdağ ile Bazı İdarecilerin Alıkonulması Planı Davasında, Bir Sanığa Ağırlaştırılmış...
1 saat önce
Bekir Bozdağ ile bazı idarecilerin alıkonulması planı davasında, bir sanığa ağırlaştırılmış müebbet, bir sanığa ise 8 yıl 1 ay 15 gün ceza verildi.
Bekir Bozdağ
ile bazı idarecilerin alıkonulması planı davasında, bir sanığa ağırlaştırılmış müebbet, bir sanığa ise 8 yıl 1 ay 15 gün ceza verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 06:39 Kaynak: AA
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