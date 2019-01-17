Son Dakika Haberleri: Bekir Bozdağ ile Bazı İdarecilerin Alıkonulması Planı Davasında, Bir Sanığa Ağırlaştırılmış...

Bekir Bozdağ ile Bazı İdarecilerin Alıkonulması Planı Davasında, Bir Sanığa Ağırlaştırılmış...

1 saat önce

Bekir Bozdağ ile bazı idarecilerin alıkonulması planı davasında, bir sanığa ağırlaştırılmış müebbet, bir sanığa ise 8 yıl 1 ay 15 gün ceza verildi.

Bekir Bozdağ ile Bazı İdarecilerin Alıkonulması Planı Davasında, Bir Sanığa Ağırlaştırılmış..., System.String[]
Bekir Bozdağ ile bazı idarecilerin alıkonulması planı davasında, bir sanığa ağırlaştırılmış müebbet, bir sanığa ise 8 yıl 1 ay 15 gün ceza verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 06:39 Kaynak: AA

Bekir Bozdağ, Güncel
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