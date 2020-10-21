Bekir Coşkun Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Hayatını kaybeden Gazeteci-Yazar Bekir Coşkun, memleketi Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı.

Üç yıldır kanser tedavisi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde önceki gün hayatını kaybeden Sözcü Gazetesi Yazarı Bekir Coşkun, memleketi Şanlıurfa'da toprağa verildi. Gece saatlerinde Şanlıurfa'ya getirilen cenaze, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna konuldu. Sabah saatlerinde morgdan alınan cenaze, defnedilmek üzere Karaköprü ilçesine bağlı Tülmen Mahallesi'ne götürüldü. Burada kılınan öğle namazının ardından düzenlenen cenaze törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Bekir Coşkun'un eşi Andree Coşkun, oğlu Tolga Coşkun ve kızı Ebru Coşkun ile Bekir Coşkun'un kardeşleri, diğer yakınları, gazeteci arkadaşları ve siyasetçiler katıldı. Türkiye'nin bir çok ilinden de cenazeye çelenk gönderildi.

Coşkun'un cenazesi törenin ardından mahalle mezarlığına defnedildi. - ŞANLIURFA