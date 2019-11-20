Beko'dan İstanbul'a 5 yeni konsept mağaza

Beko, İstanbul'da 5 yeni mağazasını tüketicilerle buluşturdu.

Beko açıklamasına göre, Beko müşteri deneyimini ön plana çıkaran yeni nesil mağazacılık atağına İstanbul'da devam etti.

Beko'nun Ümraniye'de Altek Ev Aletleri, Maltepe'de Hisar Dayanıklı Tüketim, Ataşehir'de Aksey Ticaret, Zeytinburnu'nda Gençler Dayanıklı Tüketim ve Beykoz'da Bayseçkin Elektrik yeni nesil mağazaları, Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer katıldığı törenlerle faaliyete başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, beyaz eşya ve tüketici elektroniği sektöründe dijital dönüşüme öncülük ettiklerini belirtti.

Yıllardır tüketicilerin hayatına birçok yenilik katmış ve onlara yeni deneyimler yaşatmış bir şirket olarak yatırım yapmaya hız kesmeden devam etiklerini aktaran Dinçer, "Yeni konsept mağazalarımızda tüketicilerimizi yüksek teknolojiye sahip yenilikçi tasarımlarla buluştururken, müşteri deneyimini de zenginleştiriyoruz. Tüketici odaklı ayrıcalıklı uygulamalarımızla donatılan mağazalarımız dijital perakende dönüşümü yolculuğumuzda önemli adımlar teşkil ediyor. Hedefimiz ülkemize dünyanın en modern perakende mağazalarını kazandırmak. Yetkili satıcılarımızı bu konuda destekliyor ve teknolojik anlamda en ileri perakende uygulamalarını hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Beko'nun dünyada farklı pazarlardaki tecrübesini Türkiye'deki tüketicisiyle buluşturan konsept mağazaları, geniş ürün yelpazesi ve en yenilikçi ürünleriyle mükemmel müşteri deneyimi sunuyor.