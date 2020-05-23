Belarus Ligi: Isloch Minsk: 1 - Energetik Minsk: 2

Belarus Ligi'nin 10 haftasında Isloch Minsk, sahasında Energetik Minsk'e 2-1 mağlup oldu.



Belarus Ligi'nin 10. hafta mücadelesinde Isloch Minsk'e konuk olan Energetik Minsk, rakibini deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başararak lider BATE Borisov'la puan farkını 1'e indirdi. Deplasmanda 13. dakikada Yakhshibaev'in penaltıdan attığı golle Energetik 1-0 öne geçerken, ev sahibi ekip bu gole penaltıdan Stefen'in sayısıyla 27. dakikada cevap verdi. İlk 45 dakika beraberlikle sonuçlanırken, konuk ekibe galibiyeti getiren gol 90. dakikada geldi. Energetik, Yudchits'in golüyle skoru 2-1 yaparken, ligde de üst üste 4. galibiyetine imza attı. - İSTANBUL