Belarus muhalefet lideri Tikhanovskaya'dan Lukaşenko'ya: "25 Ekim'e kadar görevini bırak" - Son Dakika

Belarus muhalefet lideri Tikhanovskaya'dan Lukaşenko'ya: "25 Ekim'e kadar görevini bırak"

13.10.2020 23:28

Litvanya'daki muhalif lider Svetlana Tikhanovskaya, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'dan 25 Ekim'e kadar görevi bırakmasını istedi.

Litvanya'daki muhalif lider Svetlana Tikhanovskaya, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'dan 25 Ekim'e kadar görevi bırakmasını istedi. Muhalif lider aksi takdirde grevler ve yol kapatmalar dahil taraftarlarının daha katı protestolar gerçekleştireceğini ifade etti.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan seçimleri ülkeyi 26 yıldır yöneten Aleksandr Lukaşenko yüzde 80 oy alarak kazanmıştı. Lukaşenko'ya en yakın oyu alan Svetlana Tikhanovskaya ise seçimlerde oyların yüzde 10'unu alabilmişti. Seçimlerden 1 gün sonra Lukaşenko'nun zaferinin belli olmasıyla birlikte Belaruslu muhalif liderler taraftarlarını sokağa çağırarak seçimlerin adil olmadığını ve seçimlere hile karıştırıldığını savundu. Belarus'ta binlerce kişinin sokağa çıkmasıyla birlikte 2 aydır ülke genelinde gerilim devam ediyor. Kolluk kuvvetlerinin sert müdahalelerde bulunduğu protestocular sokakları terk etmezken, ülkede sükunet sağlamaya çalışan Lukaşenko geçtiğimiz günlerde Belarus istihbarat servisinin gözaltı merkezinde tutuklu muhalif liderlerle görüşmüştü. Ülkede hem sokaklarda hem de siyaset koridorlarında hareketlilik devam ederken, Litvanya'ya sığınan Svetlana Tikhanovskaya'dan çarpıcı bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından Aleksandr Lukaşenko'ya çağrıda bulunan Tikhanovskaya, Lukaşenko'nun 25 Ekim'e kadar görevi bırakmasını isterken aksi takdirde yolların kapatılacağını, kitlesel grevler ve protestolar gerçekleştirileceğini söyledi.

40'A YAKIN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Belarus'ta 2 aydır protestolar devam ederken Tikhanovskaya'nın, Lukaşenko'ya rest çekmesinden sonra muhalif protestocular yine bugün sokaklarda protesto gerçekleştirdi. Göstericiler bazı üniversite ve kamu binaları önünde basın toplantıları düzenlerken parklarda toplanan gruplara da polis müdahale etti. Muhaliflerin koordinasyon merkezi, bugün 40'a yakın kişinin gözaltına alındığı açıklarken sokaklarda gösterilere devam edildiği aktarıldı.

Muhalif lider Svetlana Tikhanovskaya'nın, Lukaşenko'ya yeni bir çağrı yapmasının ardından Belarus İçişleri Bakanlığı'ndan göstericilere çok sert bir duyuru yapıldı. Silah kullanma tehdidinde bulunulan açıklamada, "Minsk'in merkezine protestolar organize ve radikal hale geldi. Bu bağlamda Belarus İçişleri Bakanlığı'na bağlı birlikler sokakları terk etmeyecek ve gerekirse özel teçhizat ile silah kullanacak" denildi.

(İHA)

Belarus muhalefet lideri Tikhanovskaya'dan Lukaşenko'ya: 25 Ekim'e kadar görevini bırak
Belarus muhalefet lideri Tikhanovskaya'dan Lukaşenko'ya: 25 Ekim'e kadar görevini bırak
Belarus muhalefet lideri Tikhanovskaya'dan Lukaşenko'ya: 25 Ekim'e kadar görevini bırak
Belarus muhalefet lideri Tikhanovskaya'dan Lukaşenko'ya: 25 Ekim'e kadar görevini bırak

Aleksandr Lukaşenko, Litvanya, Belarus, Ekim, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Belarus muhalefet lideri Tikhanovskaya'dan Lukaşenko'ya: '25 Ekim'e kadar görevini bırak' - Son Dakika


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