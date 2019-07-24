BELARUSLU MÜSTEŞARA SİLAHLI SALDIRI - YENİDEN
1 saat önce
Ankara Çankaya'da meydana gelen olayda Belarus Büyükelçiliği İdari İşler Müsteşarı Alexander Poganshev, Türk komşusu tarafından iki kurşunla vuruldu.
Ankara Çankaya Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:08 Kaynak: DHA
'da meydana gelen olayda Belarus
Büyükelçiliği İdari İşler Müsteşarı Alexander Poganshev, Türk komşusu tarafından iki kurşunla vuruldu. Ağır yaralanan Poganshev hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Diplomata ateş eden ve emekli asker olduğu öğrenilen Türk vatandaşının ise saldırıdan sonra aynı silahla intihar ettiği öğrenildi.
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