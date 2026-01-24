Belçika, Afgan Geri Gönderimleri İçin Temaslarda Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Belçika, Afgan Geri Gönderimleri İçin Temaslarda Bulundu

24.01.2026 19:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçika, suç kaydı ve yasal statüsü olmayan Afganları geri göndermek için Afganistan'la görüştü.

Belçika'nın, suç kaydı bulunan veya ülkede yasal statüsü olmayan Afgan uyrukluların geri gönderilmesi amacıyla Afganistan yönetimiyle temaslarda bulunduğu bildirildi.

Belçika basınında yer alan haberlere göre, Belçika Göçmenlik Ofisi Başkanı Freddy Roosemont, geçen hafta 20 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkenin temsilcilerinden oluşan bir heyetle birlikte Afganistan'ın başkenti Kabil'e giderek Afgan yetkililerle görüşmeler yaptı.

Üç gün süren temaslarda Afganistan İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarının yanı sıra istihbarat yetkilileri de yer aldı.

Görüşmelerde, Avrupa'da yaşayan ve yasal oturma izni bulunmayan Afganların kimliklerinin tespit edilmesi ve geri dönüş süreçlerinin kolaylaştırılması ele alındı. Afgan makamları, bu konuda işbirliğine açık olduklarını ifade etti.

Belçika Sığınma ve Göç Bakanı Anneleen Van Bossuyt'un ofisi de ülkenin söz konusu misyona katıldığını doğruladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, temasların AB Komisyonu koordinasyonunda yürütülen bir "idari tanıma misyonu" kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, görüşmelerin amacının Afgan makamlarıyla teknik ve idari işbirliğini yeniden tesis etmek olduğu, özellikle gönüllü ya da zorunlu geri dönüşler için kimlik tespitine odaklanıldığı aktarıldı. Yasa dışı durumda bulunan ve suç kaydı olan kişilerin öncelikli dosyalar arasında yer aldığı bildirildi.

Bakan Van Bossuyt, Belçika'nın Afganistan yönetimiyle değerler temelinde bir ortaklık içinde olmadığını vurgularken, sınır dışı işlemlerinin yürütülebilmesi için idari düzeyde işbirliğinin gerekli olduğunu savundu.

Van Bossuyt ayrıca, sığınma hakkı bulunan kişilerin, özellikle kadınlar ve çocukların, hiçbir koşulda zorla Afganistan'a geri gönderilmeyeceğini ifade etti.

Belçika'da halen 2 binden fazla Afgan uyruklunun sığınma ve kabul merkezlerinde kaldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Afganistan, Güvenlik, Politika, Belçika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belçika, Afgan Geri Gönderimleri İçin Temaslarda Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
II. Abdülhamid dönemine ait 150 yıllık belgeler gün yüzüne çıkarıldı II. Abdülhamid dönemine ait 150 yıllık belgeler gün yüzüne çıkarıldı
Buzlanan yolda feci zincirleme kaza Araçlar birbirine girdi Buzlanan yolda feci zincirleme kaza! Araçlar birbirine girdi
Fenerbahçe’de Bartuğ Elmaz ile yollar ayrıldı Fenerbahçe'de Bartuğ Elmaz ile yollar ayrıldı
Mezarlıktaki poşetin içinden binlerce uyuşturucu hap çıktı Mezarlıktaki poşetin içinden binlerce uyuşturucu hap çıktı
ABD’den yeni İran hamlesi Yaptırım kararı alındı ABD'den yeni İran hamlesi! Yaptırım kararı alındı
Melis Sezen, Bali’de yağmur altındaki dansıyla sosyal medyayı salladı Melis Sezen, Bali'de yağmur altındaki dansıyla sosyal medyayı salladı

19:01
Okan Buruk’tan ilk 11’de sürpriz Yıldız isim yedeklerde
Okan Buruk'tan ilk 11'de sürpriz! Yıldız isim yedeklerde
17:56
Cezaevinde çıkan sözlü tartışma kanlı bitti: 21 kişi hastanelik oldu
Cezaevinde çıkan sözlü tartışma kanlı bitti: 21 kişi hastanelik oldu
17:50
’Sarı kod’la uyarılan Antalya’da tarım alanları su altında kaldı
'Sarı kod'la uyarılan Antalya'da tarım alanları su altında kaldı
17:40
Silivri Kınalı gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazanın otobüs içerisindeki görüntüsü ortaya çıktı
Silivri Kınalı gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazanın otobüs içerisindeki görüntüsü ortaya çıktı
16:21
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
16:13
Kayıp olarak aranıyordu, kara gömülmüş araçtan cesedi çıktı
Kayıp olarak aranıyordu, kara gömülmüş araçtan cesedi çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 19:59:16. #7.11#
SON DAKİKA: Belçika, Afgan Geri Gönderimleri İçin Temaslarda Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.