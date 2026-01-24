Belçika, Afgan Geri Gönderimleri İçin Temaslarda Bulundu

Belçika'nın, suç kaydı bulunan veya ülkede yasal statüsü olmayan Afgan uyrukluların geri gönderilmesi amacıyla Afganistan yönetimiyle temaslarda bulunduğu bildirildi.

Belçika basınında yer alan haberlere göre, Belçika Göçmenlik Ofisi Başkanı Freddy Roosemont, geçen hafta 20 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkenin temsilcilerinden oluşan bir heyetle birlikte Afganistan'ın başkenti Kabil'e giderek Afgan yetkililerle görüşmeler yaptı.

Üç gün süren temaslarda Afganistan İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarının yanı sıra istihbarat yetkilileri de yer aldı.

Görüşmelerde, Avrupa'da yaşayan ve yasal oturma izni bulunmayan Afganların kimliklerinin tespit edilmesi ve geri dönüş süreçlerinin kolaylaştırılması ele alındı. Afgan makamları, bu konuda işbirliğine açık olduklarını ifade etti.

Belçika Sığınma ve Göç Bakanı Anneleen Van Bossuyt'un ofisi de ülkenin söz konusu misyona katıldığını doğruladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, temasların AB Komisyonu koordinasyonunda yürütülen bir "idari tanıma misyonu" kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, görüşmelerin amacının Afgan makamlarıyla teknik ve idari işbirliğini yeniden tesis etmek olduğu, özellikle gönüllü ya da zorunlu geri dönüşler için kimlik tespitine odaklanıldığı aktarıldı. Yasa dışı durumda bulunan ve suç kaydı olan kişilerin öncelikli dosyalar arasında yer aldığı bildirildi.

Bakan Van Bossuyt, Belçika'nın Afganistan yönetimiyle değerler temelinde bir ortaklık içinde olmadığını vurgularken, sınır dışı işlemlerinin yürütülebilmesi için idari düzeyde işbirliğinin gerekli olduğunu savundu.

Van Bossuyt ayrıca, sığınma hakkı bulunan kişilerin, özellikle kadınlar ve çocukların, hiçbir koşulda zorla Afganistan'a geri gönderilmeyeceğini ifade etti.

Belçika'da halen 2 binden fazla Afgan uyruklunun sığınma ve kabul merkezlerinde kaldığı kaydedildi.