Belçika Başörtüsü Yasağını Gündeminden Düşürmüyor

BELÇİKALI ırkçı Vlaams Belang Partisi (Flaman Çıkarları) 2013 yılında kaldırılan başörtüsü yasağının geri getirilmesini istiyor. Vlaams Belang üyeleri, Gent
Belediye Meclisine belediye personeline başörtüsü yasağı getirilmesi için önerge sundu.
'SİYASİ RANTA DÖNÜŞTÜRÜYORLAR' Belçika
Federal Milletvekili
ve Gent Kent Belediyesi CD&V Partisi (Hristiyan Demokrat) Grup Başkanı Veli Yüksel, "Müslümanlara yönelik nefretin git gide arttığı bu dönemde ırkçı ve aşırı sağ partileri bu durumu siyasi ranta dönüştürme peşindeler" dedi. Yüksel, başörtüsüne yapılan saldırıya tepki göstererek, "İnanç özgürlüğüne ve insan haklarına riayet edilmesini istiyoruz" dedi. Aşırı sağcı ve ırkçıların, prim
yapmak için Müslümanlara ve İslam'a saldırdığına dikkat çeken Yüksel, "Benim için ve partim için inanç özgürlüğü kutsaldır. Herkesi insan hakları ve inanç özgürlüğü çerçevesinde saygıya davet ediyorum" diye konuştu.