Son Dakika Haberleri: Belçika Başörtüsü Yasağını Gündeminden Düşürmüyor

Belçika Başörtüsü Yasağını Gündeminden Düşürmüyor

1 saat önce

BELÇİKALI ırkçı Vlaams Belang Partisi (Flaman Çıkarları) 2013 yılında kaldırılan başörtüsü yasağının geri getirilmesini istiyor.

Belçika Başörtüsü Yasağını Gündeminden Düşürmüyor, System.String[]
BELÇİKALI ırkçı Vlaams Belang Partisi (Flaman Çıkarları) 2013 yılında kaldırılan başörtüsü yasağının geri getirilmesini istiyor. Vlaams Belang üyeleri, Gent Belediye Meclisine belediye personeline başörtüsü yasağı getirilmesi için önerge sundu.

'SİYASİ RANTA DÖNÜŞTÜRÜYORLAR'

Belçika Federal Milletvekili ve Gent Kent Belediyesi CD&V Partisi (Hristiyan Demokrat) Grup Başkanı Veli Yüksel, "Müslümanlara yönelik nefretin git gide arttığı bu dönemde ırkçı ve aşırı sağ partileri bu durumu siyasi ranta dönüştürme peşindeler" dedi. Yüksel, başörtüsüne yapılan saldırıya tepki göstererek, "İnanç özgürlüğüne ve insan haklarına riayet edilmesini istiyoruz" dedi. Aşırı sağcı ve ırkçıların, prim yapmak için Müslümanlara ve İslam'a saldırdığına dikkat çeken Yüksel, "Benim için ve partim için inanç özgürlüğü kutsaldır. Herkesi insan hakları ve inanç özgürlüğü çerçevesinde saygıya davet ediyorum" diye konuştu.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:45 

Belçika, Güncel
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