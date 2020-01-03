Belçika çikolatası Ankaralılarla buluştu - Son Dakika

Ankara'da iki kadın girişimci, Çukurambar'da açtıkları mağaza ile Belçika çikolatasını başkente taşıdı.



Atölyelerde özel olarak üretilen ve kahve eşliğinde servis edilen el yapımı çikolatalar, Ankaralılardan büyük ilgi gördü. Loya Exclusive Chocolate isimli mağazada dünyaca ünlü şef Metin Kılıç eşliğinde workshop programları da düzenleniyor. İlki bu hafta sonu gerçekleştirilen workshopta katılımcılar, Kılıç'ın verdiği bilgiler doğrultusunda kendi elleriyle Belçika'dan gelen özel çikolatayı fındık, ceviz, fıstık ve bademle harmanladı.



Çikolata için farklı bir konsept sunduklarını belirten işletme sahiplerinden Sümeyye Koç, "Sütlü, bitter, beyaz, ruby, vegan ve şekersiz gibi farklı seçenekler sunuyoruz. El emeği çikolatanın üretimini herkes açık bir şekilde görebiliyor. Çikolataya ilgi duyan herkesi eğitimlere ve buraya bekliyoruz" dedi. - ANKARA