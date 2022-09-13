Belçika'da ruh sağlığı için doktor reçetesine "müze ziyareti" - Son Dakika
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Belçika'da ruh sağlığı için doktor reçetesine "müze ziyareti"

13.09.2022 12:00
Belçika'da ruh sağlığı için doktor reçetesine "müze ziyareti"

Belçika'da psikiyatristler hastalarının ruh sağlığı için reçetelerine "ücretsiz müze ziyareti" yazabilecek.

Belçika'da psikiyatristler hastalarının ruh sağlığı için reçetelerine "ücretsiz müze ziyareti" yazabilecek.

Başkent Brüksel bölgesinde başlayan pilot projeyle Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) araştırmasının sonuçları hayata geçirilecek.

DSÖ'nün araştırmasında, müze ziyaretinin "insanların stresini azalttığı ve hayatı daha anlamlı kıldığı" sonucu ortaya koyulmuştu.

Brüksel kenti yetkilileri de kültürel faaliyetlerin ruh sağlığı için büyük önem taşıdığını vurgulayarak terapi desteği olarak bu uygulamayı hayata geçirdiklerini bildirdi.

Bu sayede psikiyatristler hastalarının tedavi planı dahilinde diğer unsurlara ek olarak ücretsiz müze ziyaretini reçetelerine dahil edebilecek. Böylece hastalar Brüksel'deki çok sayıda müzeye ücretsiz ziyarette bulunabilecek.

Pilot proje 6 ay devam edecek. Her hasta bu süre içinde 5 kez müze ziyareti yapabilecek. Ziyaret edilebilecek müzeler arasında şehrin turistik merkezi Grand Place'taki Kent Müzesi, Moda ve Dantel Müzesi, Kanalizasyon Müzesi, Brüksel'in simgesi Manneken Pis heykelinin kıyafetlerinin sergilendiği müze ile Modern Sanat Merkezi gibi yerler bulunuyor.

Projeyle özellikle az gelirli kişilerin kültürel faaliyetlere erişiminin artırılması da hedefleniyor.

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Kaynak: AA

Brüksel, Belçika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belçika'da ruh sağlığı için doktor reçetesine 'müze ziyareti' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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