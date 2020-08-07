Belçika Danıştayı bir şirketin Suudi Arabistan'a silah satış ruhsatını askıya aldı - Son Dakika
BBC

Belçika Danıştayı bir şirketin Suudi Arabistan'a silah satış ruhsatını askıya aldı

Belçika Danıştayı, Suudi Arabistan'a silah satan FN Herstal adlı şirketin ruhsatının iptal edilmesine karar verdi.

Belçika Danıştayı bir şirketin Suudi Arabistan'a silah satış ruhsatını askıya aldı, System.String[]

Belçika Danıştayı, Suudi Arabistan'a silah satan FN Herstal adlı şirketin ruhsatının iptal edilmesine karar verdi.

Belçika'nın önde gelen üç insan hakları örgütü, Suudi Ulusal Muhafızları'na gönderilen silahların, Yemen'de Husi'lere karşı kullanıldığını belirerek buna itiraz ediyordu.

İnsan hakları örgütleri, ülkenin Fransızca konuşulan Valon bölümündeki FN Herstal ve CMI Defence adlı şirketlerinin silah satış ruhsatlarının iptali için, Danıştay'a acil iptal başvurusu yaptı.

Danıştay Cuma günü yaptığı oturumda, başvuruyu karara bağladı.

Danıştay, HN Herstal'ın Suudi Arabistan'a silah tedariğine ilişkin olarak, insan hakları örgütlerinin kaygılarını haklı buldu ve bu şirketin ruhsatının askıya alınmasına karar verdi.

Kamu yayıncısı VRT'ye göre, CMI Defence şirketi ile ilgili acil durdurma başvurusu ise reddedildi.

Geçen Şubat ayında yerel Valon hükümeti, Suudi Arabistan hava kuvvetlerine silah satışı konusunda artık ihracat lisansı vermeme kararı almıştı.

Hükümetin askıya alma kararı, Valon Başbakanı Elio Di Rupo tarafından 9, 17, 20 ve 28 Aralık 2019 tarihlerinde verilen toplam 27 izinle ilgiliydi.

İnsan hakları örgütleri, hükümetin kararına rağmen, Suudi Ulusal Muhafızları'na silah sevkiyatının devam ettiğini belirtti.

Kanada üzerinden sevkiyat

Örgütler, Kanada gümrük rakamlarına dayanarak, silah sevkiyatının sürdüğünü belirledi.

Mayıs ayında Belçika'dan Kanada'ya 137 milyon euro değerinde askeri malzeme ihraç edildi.

Kanada'da bu Belçika silahları monte edilerek Suudi Arabistan'a ihraç ediliyor.

Valon başbakanının Nisan ve Temmuz aylarında Suudi Arabistan'a silah satışı için altı yeni izin daha verdiği öne sürüldü.

İnsan hakları örgütleri Valon hükümetini uluslararası hukuku ihlal etmekle suçladı.

Başbakan Di Rupo'nun bu izinleri tam bir gizlilik içinde vermiş olmasının, daha da endişe verici olduğu savunuldu.

Belçika medyasına göre, Danıştay aldığı kararla Riyad yönetimine silah sevkiyatına son verdi.

Suudi Arabistan yıllardır Valon silah endüstrisinin en önemli müşterilerinden biri oldu.

Belçika yapımı silahların Yemen'de Husilere karşı kullanılması ve bu ülkede durumun giderek kötüleşmesi, insan hakları örgütlerinin tepkisine neden oluyordu.





Yemen'de ABD, İngiltere ve Fransa'nın yer aldığı müttefik güçler tarafından desteklenen Suudiler ile Husiler arasındaki çatışma koronavirüs salgını döneminde de devam ediyor.

Savaşın yanı sıra koronavirüsün de giderek yayılmasının, Yemen'de insani durumu daha da kötüleştirdiği belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, 28 milyonluk nüfusun yüzde 80'inden fazlası, hayatta kalmak için acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

Suudi Arabistan, Belçika, Dünya, Son Dakika
BBC

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 23:22

Son Dakika Dünya Belçika Danıştayı bir şirketin Suudi Arabistan'a silah satış ruhsatını askıya aldı - Son Dakika Dünya
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