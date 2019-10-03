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Belçika dizisinde

46 dakika önce

Yurtdışında pek çok önemli dizi ve sinema projesinde yer alan Mehmet Kurtuluş, son olarak Belçika'nın Netflix için çektiği ilk dizinin oyuncu kadrosuna katıldı.

Belçika dizisinde, System.String[]

Yurtdışında pek çok önemli dizi ve sinema projesinde yer alan Mehmet Kurtuluş, son olarak Belçika'nın Netflix için çektiği ilk dizinin oyuncu kadrosuna katıldı. Kurtuluş, "Into the Night" adlı dizide Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Polonya ve Rusya'dan oyuncularla kamera karşısına geçti. İlk sezonu 6 bölüm olarak planlanan "Into the Night"ın senaryosunu, "Hakan: Muhafız" (The Protector) ve "Narcos" yapımlarından da tanınan Jason George kaleme aldı. Yönetmenliğini Inti Calfat ve Dirk Verheye'nin üstlendiği dizide Mehmet Kurtuluş, 'Ayaz' adlı karakteri canlandıracak.


GÜNEŞ ÖLÜM SAÇIYOR


Oyuncular Pauline Etienne, Laurent Capelluto, Nabil Mallat, Stéfano Cassetti, Jan Bijvoet, Astrid Whettnall, Vincent Londez, Regina Bikkinina, Alba Gaïa Bellugi, Babetida Sadjo ve Ksawery Szlenkier'in de rol aldığı "Into the Night", 2020 yılında seyirciyle buluşacak. Dizi, güneşin yoluna çıkan her şeyi öldürmeye başladığı anlarda Brüksel'den gece saatlerinde kalkan uçakta bulunan şanslı yolcuların hayatta kalmak için verdiği mücadeleyi konu alıyor.

Mehmet Kurtuluş, Belçika, Rusya, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 08:21 
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