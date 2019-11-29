Belçika eski Kralı 2. Albert'a temyiz mahkemesi şoku

Brüksel'de Belçika eski Kralı 2. Albert'in, kızı olduğunu öne süren Delphine Boel'un açtığı dava sonucu DNA testine itirazı için yaptığı temyiz başvurusu reddedildi.



Kral 2. Albert'in babalık testine itirazı için yaptığı temyiz başvurusu reddedildi. Yargıtay, Belçika eski Kralı 2. Albert'in gayri meşru çocuğu olduğunu iddia eden Delphine Boel ile ilgili olarak babalık testine girme zorunluluğunun ortadan kaldırılmasına dair Temyiz Mahkemesine yaptığı başvurusunun reddedildiğini açıkladı. Yargıtay, eski kralın Brüksel Temyiz Mahkemesine yaptığı temyiz başvurusunu incelemeye tabii tutulduğunu sonuç olarak eski Kral 2. Albert'in DNA testine girmesi için mahkemenin verdiği kararın temyiz edilmesine gerek olmadığı kararına varıldığını duyurdu. Brüksel Temyiz Mahkemesinin gerekçeli kararının 13 Aralık'ta açıklanacağı bildirildi. 16 Mayıs'ta Brüksel Mahkemesi, eski Kral'ın Delphine Boel davasında DNA testine girmesine karar verdi. Bu testin sonuçlarının halka açıklanmayacağı konusunda garanti verildi. Kral ise bu teste girmeyi reddettiği için temyize gitti. Kral hali hazırda teste girmediği her gün için 500 euro para cezası ödemek zorunda kalıyor.



Delphine, 1968 yılında Barones Sybille de Selys Longchamps'in kızı olarak doğdu. Babası ise resmi olarak Jacques Böel olarak açıklandı. 1999 yılında Kral 2. Albert'in eşi Kraliçe Paola'nun izinsiz bir biyografisinde Delphine Böel'in Kral 2. Albert'in kızı olduğunu ima etti. Böel de Kral 2. Albert'e karşı ilk babalık davasını 2013 yılında açtı. - BRÜKSEL