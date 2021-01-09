Belçika uyuşturucu ile mücadele için bal arılarını kullanacak - Son Dakika
BBC

Belçika uyuşturucu ile mücadele için bal arılarını kullanacak

09.01.2021 20:57
Belçika uyuşturucu ile mücadele için bal arılarını kullanacak, System.String[]

Geçen yıl Anvers (Antwerpen) limanında 64,5 ton kokain ele geçiren Belçika, giderek artan uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele etmek için özel eğitimli bal arıları kullanacak.

Geçen yıl Anvers (Antwerpen) limanında 64,5 ton kokain ele geçiren Belçika, giderek artan uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele etmek için özel eğitimli bal arıları kullanacak.

Belçika, son yıllarda yükselişe geçen uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle Avrupa'da "lider ülke" konumuna yükseldi.

2020 yılında Anvers limanında, piyasa değeri 7,5 milyar euro değerindeki 64,5 ton kokainin dışında, 14,5 ton esrar, 446 kilo eroin ve 7,7 ton da sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Uyuşturucu mafyasının giderek daha farklı yöntemler kullanmasın üzerine, Belçika Gümrüğü de yeni mücadele yolları aramaya başladı. Bu kapsamda, uyuşturucuların yakalanması özel eğitimli bal arılarının kullanılması benimsendi. Bu, Almanya ve İngiltere polisi tarafından da kullanılan bir yöntem. Bir İngiliz şirketi, bal arılarının kolaylıkla eğitilebileceğini kanıtladı.

Dillerini çıkartmaları izlenecek

Arılar, kokain kokulu havanın üflendiği bir kutuya kondu. Bu sırada arılara şekerli su verildi. Belirli aralıklarla dördüncü kez hava verildikten sonra arılar, kokain kokusunu yemekle ilişkilendirdi. Bu şekilde şartlandırılan arılar, kokain kokusun alan arılar dillerini dışarı çıkarmaya başladı.

Bu yöntem, Anvers limanına gelen konteynerlerde uyuşturucu bulunup bulunmadığını belirlemek için de kullanılacak. Limana gelen konteynerlere, özel bir cihaz içine yerleştirilen 36 arı konacak. Dedektörler, özel kutudaki arıların dillerini çıkarıp çıkarmadığını izleyecek. Yaklaşık 30 arı, konteynerdeki koku üzerine dillerini çıkarmaya başlarsa, konteynerde uyuşturucu saklandığı ortaya çıkacak.





'Köpekten 100 kat daha iyi'

Böcek uzmanı Peter Berx'e göre, bal arıları, koku alma konusunda bir köpekten yüz kat daha iyi.

Berx, Nieuwsblad gazetesine, arıların eğitimin sadece birkaç saat sürdüğünü ve uyuşturucu arama sırasında ölmediklerini ya da acı çekmediklerini söyledi.

Arıların ömrü 4 - 5 ayla sınırlı ancak birkaç saatlik eğitimle sürekli yenileri uyuşturucu kontrolünde kullanılabilecek.

Peter Berx'e göre, en az 6 ayda eğitilen bir uyuşturucu köpeğine göre, arılardan yararlanmak daha avantajlı. Uyuşturucu aramasından sonra arılar kovanlarına tekrar sağ salim dönebiliyor.

Belçika Gümrükler Genel Müdürü Kristian Vanderwaeren, önümüzdeki günlerde arıların yer aldığı uyuşturucu ile mücadele programının kim tarafından yürütüleceğine ve ne kadar kaynak ayrılacağına karar verileceğini söyledi.

Belçika uyuşturucu ile mücadele için bal arılarını kullanacak
Belçika uyuşturucu ile mücadele için bal arılarını kullanacak

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Son Dakika Dünya Belçika uyuşturucu ile mücadele için bal arılarını kullanacak - Son Dakika Dünya

BBC

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