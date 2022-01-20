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Belçikalı 19 yaşındaki kadın pilot, dünya turunu rekorlarla tamamladı - Son Dakika

Belçikalı 19 yaşındaki kadın pilot, dünya turunu rekorlarla tamamladı

20.01.2022 17:11
Belçikalı 19 yaşındaki kadın pilot, dünya turunu rekorlarla tamamladı

Belçika'dan geçen sene yola çıkarak dünyayı dolaşan Zara Rutherford, dünyanın çevresini dolaşan en genç, bunu hafif bir uçakla yapan ilk kadın pilot oldu.

Belçika'dan geçen sene yola çıkarak dünyayı dolaşan Zara Rutherford, dünyanın çevresini dolaşan en genç, bunu hafif bir uçakla yapan ilk kadın pilot oldu.

Rutherford, öğle saatlerinde, 18 Ağustos 2021'de yolculuğuna başladığı Belçika'nın Kortrijk kentindeki havalimanına indi.

Havalimanına indiğinde mutluluğu gözlerinden okunan Rutherford, 51 bin kilometre uçtuğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Rutherford, en zor kısmın Sibirya'daki dondurucu soğuğa rağmen uçmak olduğunu dile getirdi.

Genç pilot, Alaska'da bir ay, Rusya'da 41 gün beklemek zorunda kalmış, bu nedenle turunu planlanandan 2 ay geç tamamlamıştı.

ABD'li pilot Shaesta Waiz, 2017'de dünyanın çevresini tek başına turlayan en genç kadın olduğunda 30 yaşındaydı. Erkeklerdeki en genç tek başına dünya turu rekorunu ise 2021'de 18 yaşındaki İngiliz pilot Travis Ludlow kırmıştı.

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Belçika, Pilot, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Belçikalı 19 yaşındaki kadın pilot, dünya turunu rekorlarla tamamladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Belçikalı 19 yaşındaki kadın pilot, dünya turunu rekorlarla tamamladı - Son Dakika
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