Belçikalı futbolcu, Beşiktaş ve Galatasaray'ı kıyasladı!

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın rakibi Wolverhampton Wanderers'ın Belçikalı oyuncusu Leander Dendoncker, karşılaşma öncesi çarpıcı sözler kullandı.



Kulübünün internet sitesine konuşan Dendoncker, "Beşiktaş, taraftarı ve stadyumu ile her yerde tanınıyor. Orada oynamak çok zorlu olacak. İlk Şampiyonlar Ligi maçımı Anderlecht formasıyla Galatasaray'a karşı oynamıştım ve onların taraftarları çok gürültülüydü. Beşiktaş taraftarlarının Galatasaray'dan bile gürültülü olduğunu duydum!" şeklinde konuştu.



Dendoncker, bu sezon İngiliz ekibiyle 14 maça çıkarken 1 gol atmayı başardı.



