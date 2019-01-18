Son Dakika Haberleri: Beldedeki 3 Diyaliz Hastası İçin Ekipler Seferber Oldu

Beldedeki 3 Diyaliz Hastası İçin Ekipler Seferber Oldu

31 dakika önce

SİVAS'ta, kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan beldede mahsur kalan 3 diyaliz hastası, 5 saatlik çalışmanın ardından paletli ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Beldedeki 3 Diyaliz Hastası İçin Ekipler Seferber Oldu, System.String[]
SİVAS'ta, kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan beldede mahsur kalan 3 diyaliz hastası, 5 saatlik çalışmanın ardından paletli ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya beldesinde diyaliz hastaları Safiye Kondu, Şerife Ayazma ve Fadime Kırışkuzu, etkili olan kar ve tipi nedeniyle yol ulaşıma kapanınca hastaneye gidemedi. Hasta yakınları, 112 Acil ihbar hattını arayarak yardım istedi. Sevk edilen ambulans karla kaplı belde yolunda ilerleyemeyence, bölgeye snowtrack adı verilen paletli ve kar bıçaklı ambulans gönderildi. Yol üzerindeki elektrik tellerinin kopması nedeniyle araziyi kullanan araç, beldeye ulaştı. Ekiplerin yaklaşık 5 saat süren çalışmasının ardından diyaliz hastaları, hastaneye götürülerek tedaviye alındı. - Sivas

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:12 Kaynak: DHA

Güneykaya, Yıldızeli, Sivas, Sağlık
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