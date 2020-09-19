Belediye Başkanı Arı, Eski Bakan Kürşat Tüzmen ile balon turuna katıldı - Son Dakika

Belediye Başkanı Arı, Eski Bakan Kürşat Tüzmen ile balon turuna katıldı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen'in sunduğu ve Haber Global ekranlarında yayınlanan gezi programında Kapadokya ve Nevşehir'i anlattı.

Belediye Başkanı Arı, Eski Bakan Kürşat Tüzmen ile balon turuna katıldı, System.String[]

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen'in sunduğu ve Haber Global ekranlarında yayınlanan gezi programında Kapadokya ve Nevşehir'i anlattı. Tüzmen ile birlikte sabah erken saatlerde balon turuna katılan Arı, Nevşehir'in Türkiye'nin ve dünyanın en fantastik, en romantik ve en mistik şehri olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Rasim Arı, Haber Global ekranlarında Ekim ayında yayınlanmaya başlayacak olan 'Kürşat Tüzmen'le Benim Şehrim' programına konuk oldu.

Motorsiklet üzerinde Türkiye'yi gezen Kürşat Tüzmen ile birlikte sabah erken saatlerde buluşarak balon turuna katılan Başkan Arı, Haber Globan izleyicileri için Nevşehir ve Kapadokya bölgesini anlattı.

Eşsiz güzellikteki vadileri, doğa harikası peribacaları ve yeraltı şehirleri ile Kapadokya bölgesinin Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu belirten Arı, her yıl yaklaşık 3,5 milyon yerli ve yabancı turist ağırlayan bölgenin pandemi dolayısıyla bu yıl hedeflediği turist rakamlarına ulaşamadığını söyledi.

Pandeminin sona ermesi ile birlikte bölgenin yeniden eski günlerine döneceğini ve turist sayısında ciddi artışlar yaşanacağını ifade eden Arı, "2020 yılı için ciddi bir turist artışı bekliyorduk fakat pandemi dolayısıyla maalesef bu gerçekleşmedi. Şimdi yeniden toparlanma dönemindeyiz. Ben inanıyorum ki kısa sürede bu beladan kurtularak bölgemize gelen turist sayısını arttıracağız. Bunun için bizlerde Nevşehir Belediyesi olarak hem bölge hem de ülke turizmine ciddi katkılar sağlayacağına inandığımız Nevşehir Kalesi etrafındaki dünyanın en büyük yamaç yerleşim merkezi olan Kayaşehir'i turizme kazandırdık. Sadece burası bile yılda en az 1 milyon turist ağırlayacak. " dedi.

Başkan Arı'nın konuk olduğu 'Kürşat Tüzmen'le Benim Şehrim' programı Ekim ayının ilk haftasında Haber Global ekranlarında yayınlanacak. Icnn Yapım& Buhara Prodüksiyon tarafından ortak yapılan ve yapımcılığını Yüksel Aman ve Nuri Yıldırım'ın üstlendiği programın sunucusu Kürşat Tüzmen,22. Dönem Gaziantep, 23. Dönem Mersin Milletvekilliği,58, 59, 60. Hükümetlerde Devlet Bakanı olarak görev yapmıştı. - NEVŞEHİR

Kürşad Tüzmen, Balon kazası, Kapadokya, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 12:07 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Belediye Başkanı Arı, Eski Bakan Kürşat Tüzmen ile balon turuna katıldı - Son Dakika

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