- Belediye Başkanı Arı, kadınlar ile örgü ördü - Son Dakika

- Belediye Başkanı Arı, kadınlar ile örgü ördü

30.12.2020 17:23

- Belediye Başkanı Arı, kadınlar ile örgü ördü Belediye Başkanı Arı: "Örgü örmek başkanlıktan daha zor" Kadınlar ihtiyaç sahipleri için atkı ve bere örüyor Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın eşi Melek Arı öncülüğünde, gönüllü kadınlar soğuk kış günlerinde yürekleri ısıtan bir projeye...

- Belediye Başkanı Arı, kadınlar ile örgü ördü

Belediye Başkanı Arı: "Örgü örmek başkanlıktan daha zor"

Kadınlar ihtiyaç sahipleri için atkı ve bere örüyor

NEVŞEHİR - Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın eşi Melek Arı öncülüğünde, gönüllü kadınlar soğuk kış günlerinde yürekleri ısıtan bir projeye imza atarak ihtiyaç sahibi öğrenciler için atkı ve bere ördü.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın eşi Melek Arı öncülüğünde, Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje ile gönüllü kadınlar minik yürekler üşümesin diye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri binasında atkı ve bere ördü. Örgü ören kadınları ziyaret ederek bir süre kadınlar ile görüşen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'da eline şişi alarak örgü ören kadınlar ile birlikte örgü örmeye çalışması dikkatlerden kaçmadı. Yanında bulunan kadından bir süre örgü örmeyi öğrenen Belediye Başkanı Rasim Arı daha sonra ise şişi alarak bir süre örgü örmeye çalıştı. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı burada yaptığı açıklamada bizimde iç dört ilmek gönül dokumasına emeğimiz olsun istedik dedi. Belediye Başkanı Arı, " Öncelikle ablalarımızdan Allah razı olsun. Her birine teşekkür ederim. Dünyayı da ülkeyi de kurtaracak olan iyiliktir. Biz her zaman iyilik hareketinin yanındayız ve iyilik yapmaya devam ediyoruz. Biz hiçbir zaman şunu söylemedik. Saf fiziksel ihtiyaçları gideren bir belediye anlayışına hiçbir zaman sahip olmadık. Sürekli yaptığımız şey hem fiziksel ihtiyaçları giderirken bir taraftan da sosyal ihtiyaçları gidermek istiyoruz ve bu doğrultuda hareket ediyoruz. Biz sadece altyapı yapmıyoruz. Sadece asfalt yapıyoruz. Biz gönüllüleri de imar ve inşa ediyoruz. Gönül belediyeciliğini yapıyoruz. Bu belediye başkanı her şeyi yapıyor. At biniyor, kamyon kullanıyor, gidiyor greyder kullanıyor. Başkan hep bunu yapar dedik. Bizde üç dört ilmekte gönül dokumasında bizimde emeğimiz var. Onu da becereceğiz artık. Ama belediye başkanlığından zor. Ama keyifli bir iş. Biz gönül örmeye devam edeceğiz diyen ablalardan Allah razı olsun" diye konuştu.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın eşi Melek Arı'da açıklamasında 150 gönüllü kadının örgü ve bere için destek sağladığını ifade etti. Melek Arı, "Kadınların desteği çok güzel. Ama pandemi olduğu için bu sene katılım az. Kapıdan gelip ipleri gidiyor ve evlerinde örüyorlar. 150 kadınımız katıldı. Belirli bir hedefimiz yok ama gelen talebe göre herkese ulaşmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

- Belediye Başkanı Arı, kadınlar ile örgü ördü
- Belediye Başkanı Arı, kadınlar ile örgü ördü
- Belediye Başkanı Arı, kadınlar ile örgü ördü
- Belediye Başkanı Arı, kadınlar ile örgü ördü

Rasim Arı, Nevşehir, Mevla, Kadın, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel - Belediye Başkanı Arı, kadınlar ile örgü ördü - Son Dakika


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