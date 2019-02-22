Belediye Başkanı Babaş, Seçim Startını Hz. Pir'den Verdi
53 dakika önce
Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, seçim çalışmalarına kurban keserek başladı.
Kastamonu
Belediye Başkanı Tahsin Babaş
, seçim çalışmalarına kurban keserek başladı.
Hz. Pir Şeyh Şabanı Veli'de Cuma Namazı kılan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Cuma namazının ardından camiden çıkan cemaate tarhana çorbası ikramında bulundu. Daha sonra dualar eşliğinde kurban kesen Tahsin Babaş, Hz. Pir Şeyh Şabanı Veli'den seçim startıaşlangıcını yapmış oldu.
Tahsin Babaş'ı AK Parti
Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü
, İl Başkanı Doğan Ünlü, Merkez
İlçe Başkanı Faruk Özdemir
, belediye meclis üyesi adaylar, il genel meclisi üyesi adayları, partililer ve çok sayıda vatandaş yalnız bırakmadı.
Duanın ardından kesilen kurban sonrası kalabalık guruba hitap eden Tahsin Babaş, düzenlemiş oldukları programa katılımlarından dolayı vatandaşlara teşekkür etti. - KASTAMONU
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:00 Kaynak: İHA
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