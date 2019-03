Belediye Başkanı Bahçeci, Miting Havasında Mahalle Toplantıları Yapıyor

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci'nin 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin kampanya sürecinde gittiği mahallerde yaptığı toplantılar, miting alanına dönüştü. Belediye Başkanı Bahçeci , başlatılan seçimler öncesi çalışmalarında istişare toplantılarının mitinge dönüşmesinin Kırşehir'i yeniden imar etmenin sonuçlarından olduğunu söyledi.Dokunulan her mahallenin şehre değer kattığını ifade eden Belediye Başkanı Bahçeci, "Kırşehir halkı, yapılan çalışmaları göz ardı etmiyor. 14 Mahalleye imkanlar zorlanarak her türlü çalışma yapıldı. Seçimlerin kampanya süreçlerini bizler istişare toplantıları olarak görüyoruz. Eksiklerimizi analiz etmek ve bölgede yaşayan halkın taleplerini de alarak çalışmalarımıza hız veriyoruz."dedi.Kırşehir'de her köşeye dokunduklarını ve halktan da geri dönüş aldıklarını anlatan Belediye Başkanı Bahçeci, "Her mahalleye değer kattık. Kırşehir'in her köşesine hizmet ettik. Kentsel dönüşümümüz, okulumuz, camimiz, parkımız bunlar kolay yapılmadı.Ben de sizi mahcup etmedim. İlk işim Bağbaşı Mahallesi oldu. Kentsel dönüşümü başlattık. Bağbaşını baştan aşağı tekrar inşa ettik. Çıraklık dönemimizde kentsel dönüşümü başlattık. Kalfalık dönemimizde imar planlarımızı bitirdik. Ustalık dönemimizde ne var ağabayır da yapacağımız Türk ve Japon bahçesi var. Çevre yolu var. Bağbaşı 'yı daha güzelleştireceğiz." diye konuştu.Kervansaray dağlarına çöp atan şehrinden, artık çöpten elektrik üretip para kazanan bir Kırşehir oluşturduklarını ifade eden Belediye Başkanı Bahçeci, konuşmasını şöyle sürdürdü;"2009 yılında Kervansaray dağlarına çöp atan şehrinden, artık çöpten elektrik üretip para kazanan şehir oldu Kırşehir. Kılıçözü deresine kanalizasyon akıtan bir şehirden tüm Türkiye 'de örnek gösterilen Kent Park gibi muhteşem bir proje sahip olan bir şehir oldu. Pazar yerimiz çamur içindeydi. Şimdi Pazar yerimiz altında otoparkı ile market arabasıyla alış veriş yapıyoruz. Kışında rahat alış veriş yapın diye ısıtma sistemini de yapıyoruz." - KIRŞEHİR