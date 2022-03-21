Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, kendisinden iş isteyen şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika
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Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, kendisinden iş isteyen şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı

21.03.2022 23:50

Kastamonu'da Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, daha önce kendisinden iş isteyen 32 yaşındaki şahıs tarafından makamında silahlı saldırıya uğradı

Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş'tan daha önce iş isteyen E.D. (32), elinde silahla belediye binasına girdi. Daday Belediyesi'nin içerisinde sağa sola rastgele ateş etmeye başlayan E.D., Belediye Başkanı Taş'ın makam odasına girdi.

İş istediği belediye başkanına makamında silahlı saldırıda bulundu

ODAYA RASTGELE ATEŞ AÇTI

Odada rastgele silahı ile ateş açan E.D., belediye personeli tarafından etkisiz hale getirildi. Personel tarafından şahsın etkisiz hale getirilmesi ile Başkan Taş olaydan yara almadan kurtuldu. Çıkan arbede sırasında 3 personel ise hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine çağrılan polis ekipleri tarafından E.D. isimli şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İş istediği belediye başkanına makamında silahlı saldırıda bulundu
İş istediği belediye başkanına makamında silahlı saldırıda bulundu
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Son dakika haberi: Daday Belediye Başkanı Taş silahlı saldırıdan yara almadan kurtuldu Son dakika haberi: Daday Belediye Başkanı Taş silahlı saldırıdan yara almadan kurtuldu

Hasan Fehmi Taş, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, kendisinden iş isteyen şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, kendisinden iş isteyen şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika
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