Belediye Başkanı, Isparta 32 Spor'a otobüs hediye etti

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 3. Lig ekibi Isparta 32 Spor'a otobüs hediye etti. Direksiyona geçen Başkan Başdeğirmen, takımın anahtarını kulüp yetkililerine verdi. Seçim döneminde Ispartaspor'a verdiği sözleri yerine getiren Başkan Başdeğirmen, takıma otobüsü bugün Karşıyaka maçı öncesinde teslim etti. Kendi çocukluğunun da Ispartaspor maçlarını izlemekle geçtiğini dile getiren Başkan Başdeğirmen, pembe-yeşilli takıma destek olacağını söyledi. - ISPARTA