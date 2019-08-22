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Belediye Başkanı Köse, çalışmaları yerinde inceledi

25 dakika önce

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, kent genelinde yapılan asfalt, kaldırım ve yol açma çalışmaları yerinde inceleyerek ilgili personellerden bilgi aldı.

Belediye Başkanı Köse, çalışmaları yerinde inceledi, System.String[]

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, kent genelinde yapılan asfalt, kaldırım ve yol açma çalışmaları yerinde inceleyerek ilgili personellerden bilgi aldı.


Başkan Köse, Diş Hastanesi önü asfalt serimi, Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Vadisi Bölgesi asfalt serimi ve yol çalışmaları, Cemil Çiçek Bulvarı menfez çalışması ile Kapalı Hal Binası yanı yeni cadde açma çalışmalarını yerinde inceledi.


İncelemeler sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Köse, çalışmaların sorunsuz bir şekilde sürdürüldüğünü ifade etti. Başkan Köse, "Yaptığımız hizmetlerin hızlanması ve vatandaşlarımızın bir an önce yeni yollarına kavuşması için belediyemizin tüm imkanları seferber edildi. Ekiplerimiz titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Sadece asfalt atmış olmamak için estetiğe de önem veriyoruz. Kaldırım çalışmalarını, kavşak çalışmalarını önemli hesaplamalarla sürdürüyoruz. Diş Hastanesi önündeki çalışmalarımızın önemli bir kısmı tamamlandı. Kapalı Hal Binası yanında açtığımız yeni caddemizin altyapısı tamamlandı. Kaldırım ve asfalt seriminin ardından son halini alacak. Menfez çalışmalarımızda hızla sürüyor. Spor Vadisi etrafında önemli bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Bölgenin eksiksiz olarak her tarafını asfaltlayacağız. Binlerce vatandaşımız burada ikamet ediyor. Yıllardır çile çekiyorlar. Bu yüzden bu bölgeye öncelik verdik. Çalışmalarımız bir planlama doğrultusunda devam edecek" dedi. - YOZGAT

Celal Köse, Yozgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 05:08 Kaynak: İHA
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