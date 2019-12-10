Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık: "Muhtarlar demokrasinin mihenk taşıdır"
Son Dakika Güncel Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık: 'Muhtarlar demokrasinin mihenk taşıdır' - Son Dakika

Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık: "Muhtarlar demokrasinin mihenk taşıdır"

6 saat önce

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, mahalle muhtarlarını ziyaret ederek mahallelerdeki sorunlarla ilgili istişarelerde bulundu.

Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık:

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, mahalle muhtarlarını ziyaret ederek mahallelerdeki sorunlarla ilgili istişarelerde bulundu. Muhtarların demokrasinin mihenk taşı olduğunu ifade eden Başkan Bıyık, muhtarlarla her zaman işbirliği içinde olacaklarını söyledi.


Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, mahalle muhtarlarını ziyaret ederek mahallelerdeki sorunlarla ilgili istişarelerde bulundu. Mahalle muhtarlarını her zaman önemseyeceğini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, muhtarların demokrasinin mihenk taşı olduğunu belirtti.


Darıca Belediyesi olarak muhtarlarla her zaman işbirliği içinde ve istişare halinde olacaklarını kaydeden Başkan Muzaffer Bıyık, "Muhtarlar mahallelerde bizim adeta gözümüz kulağımız. Muhtar mahallesindeki bütün sorunları en ince ayrıntısına kadar bilen kişidir. Bizler de muhtarlarımızla sürekli istişare halinde olarak sorunları birlikte çözmek için çalışacağız. Amacımız her mahalleye eşit bir şekilde hizmet etmek. Bu noktada muhtarlarımızla birlikte hareket ederek sorunları yerinde bizzat inceliyoruz. Gönül Buluşmaları programlarımızda düzenlediğimiz halk meclislerinde muhtarlarımızla birlikte vatandaşlarımızı dinliyoruz. Darıca'yı hep birlikte yönetmeye özen gösteriyoruz. İşbirliğimiz artarak devam edecek" diye konuştu. - KOCAELİ

Muzaffer Bıyık, Darıca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

MHP'li eski başkan otogarı devretmeyince 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
Konya'da canlı yayında muhabire saldıran 4 şüpheli gözaltına alındı 2019 Nobel ödülleri protestolar gölgesinde sahiplerini buldu Abdülhamit'in torunu Külliye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını kabul etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 21:48:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık: "Muhtarlar demokrasinin mihenk taşıdır"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]