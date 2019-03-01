Belediye Başkanlarımız İsraf Yapmayacak"

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Balıkesir'de Sağlık Çalışanlarına 2 Bin 900 Lira Maaş Promosyonu Verilecek

TBMM Başkanvekili Bilgiç, AK Partili Adaylara Çıkıştı: Burada Ne İşiniz Var?