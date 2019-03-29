Son Dakika Haberleri: Belediye Çalışanlarından Başkan Vekili Alibeyoğlu'na Veda Yemeği

Belediye Çalışanlarından Başkan Vekili Alibeyoğlu'na Veda Yemeği

59 dakika önce

Bitlis'in Güroymak Belediyesi çalışanları, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu'na veda yemeği verdi.

Belediye Çalışanlarından Başkan Vekili Alibeyoğlu'na Veda Yemeği, System.String[]
Bitlis'in Güroymak Belediyesi çalışanları, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu'na veda yemeği verdi.

Güroymak Belediyesi çalışanları tarafından verilen veda yemeğinde konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, "Güroymak Belediyesinde 2,5 yıldır birlikte çalıştığımız siz değerli personelimizle tertiplediğiniz veda yemeğinde bugün bir araya geldik. Biz kayyum olarak sizlerle çalışmaktan son derece memnunduk. Gece gündüz demeden hep beraber Güroymak için çalıştık. Güroymak için büyük projelere imza attık. Bundan sonra da görevinizi en iyi şekilde, adaletli olarak yapmaya devam etmenizi istiyorum. Benim kapım her daim sizlere açık olacaktır. Ben sizlerden haklarınızı helal etmenizi istiyorum. Benim sizin üstünüzde bir hakkım varsa helal olsun" dedi.

Güroymak Belediyesi çalışanları, kayyum belediye başkan vekilinden çok memnun olduklarını ifade ederek, "Biz belediye çalışanlarına gösterdiği yakın ilgiden dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz" dediler.

Güroymak Belediyesi çalışanları tarafından Kaymakam Alibeyoğlu'na plaket takdim edildi. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:48 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Ziraat Bankası 1,4 Milyar Dolarlık Sendikasyon Kredisi Sağladı Paladyum Fiyatları İki Günde Yüzde 15'ten Fazla Düştü İyi Partili Mine Koşar'ın Alay Etmeye Çalıştığı AK Partili Yusuf Özoğlu'a Paylaşımı Gönülleri Fethetti İYİ Partili Yöneticiye Karşı Sergilediği Tavırla Gündeme Oturan Bayburtlu Yusuf: Sonuçta Benim Büyüğüm
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 16:47:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belediye Çalışanlarından Başkan Vekili Alibeyoğlu'na Veda Yemeği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]