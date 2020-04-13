Belediye ekibinin desteği ile oğlunun mezarını telefondan izleyerek, dua etti - Son Dakika

Belediye ekibinin desteği ile oğlunun mezarını telefondan izleyerek, dua etti

ŞANLIURFA'da, koronavirüs salgını nedeniyle evden dışarı çıkamayan Seyit Ahmet Çakır (72), vefat eden oğlunun mezarına da gidemedi. Çakır, talebi üzerine mezarlığa giden belediye görevlilerinin görüntülü aramasıyla kabrini izleyerek oğluna dua etti.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Şanlıurfa'nın Hızmalı Mahallesinde yaşayan Seyit Ahmet Çakır, 65 yaş üzeri için getirilen yasak nedeniyle sokağa çıkamadı. Günlük ihtiyaçları yakınları tarafından karşılanan Çakır, evde kaldığı süre içerisinde vefat eden oğlu Mustafa'nın mezarına da gidemedi. Ancak, yasak kararının devam etmesi nedeniyle mezarlığa gidemediği için üzülen Seyit Ahmet Çakır, Haliliye Belediyesi'ni arayarak oğlunun mezarına gidemediğini söyleyerek yardımcı olunmasını istedi. Haliliye Belediyesi, yaşı nedeniyle sokağa çıkması yasak olan Çakır'ın talebini değerlendirmeye aldı. Yapılan değerlendirmenin ardından evden çıkamayan Çakır'ın oğluna dua etmesi için iki ekip oluşturuldu. Bir ekip mezarlıkta vefat eden Mustafa Çakır'ın kabri başına giderken, diğer ekip ise Seyit Ahmet Çakır'ın evine gitti. Mezarlıktaki belediye görevlileri cep telefonundan görüntülü arama yaparak diğer ekibin evine gittiği Seyit Ahmet Çakır ile görüşme yaptı. Oğlunun kabrini görüntülü olarak gören ve dua eden Çakır mutlu olurken, belediye görevlileri aynı zamanda vefat eden Mustafa Çakır'ın çiçek diktiği mezarını suladı. 20 gündür dışarı çıkamadığı için mezarlığa gidemediğini ve bu şekilde de olsa oğlunun kabrini görerek dua ettiğini söyleyen Seyit Ahmet Çakır, kendisine bu imkanı sunduğu için belediye görevlilerine teşekkür etti.

BELEDİYE GÖREVLİLERİ İLE TAVUKLARINA YEM BIRAKTI

Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşayan ve yasak nedeniyle sokağa çıkamayan 66 yaşındaki Kemal Hızar da aynı mahallede 4 tavuğu bulunan deposuna gidemeyince belediyeye başvurdu. Haliliye Belediyesi Beyaz Masa hattını arayarak yardım isteyen Hızar, tavuklarına yem veremediğini belirterek yardım istedi. Talep üzerine harekete geçen belediye görevlileri, Hızar'ı evinden alarak deposuna götürdü ve burada tavuklarına yem vermesini sağladıktan sonra yeniden evine bıraktı.

Tavuklarını gördüğü ve beslediği için mutlu olan Hızar, verilen hizmetten dolayı belediye ekibine teşekkür etti.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ise vatandaşların tüm taleplerini yerine getirmek için çalıştıklarını söyledi. Koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkamadığı için vatandaşlardan farklı talepler geldiğini de anlatan Canpolat, "Koronavirüs nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlarımız evlerinde kalıyor. Bizler de Haliliye Belediyesi olarak Vefa Sosyal Destek Grubuyla birlikte vatandaşa hizmete çalışıyoruz. Bu süreçte çeşitli farklı talepler ve istekler geliyor. Bizler de talepleri elimizden geldiği kadarıyla yerine getirmeye çalıştık. Umarım vatandaşlarımız mutlu olmuştur" dedi.