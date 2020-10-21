Belediye ekipleri 10 yavru köpeği sıcak yuvaya kavuşturdu - Son Dakika

Başakşehir Belediyesi'ne bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personeli, yol kenarında buldukları 10 yavru köpeği sahiplendi. Belediye ekipleri, yavru köpekler için özel kulübe tahsis edip, mama ve su ihtiyaçlarını karşılayarak soğuk havadan kurtardı.

Başakşehir Belediyesi, hayvanseverler ile birlikte sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri ve hayvanseverlerin yol kenarındaki kumların arasında bulduğu 10 yavru köpek için belediyenin tüm imkanları seferber edildi.

SEVİMLİ YAVRULAR ARTIK GÜVENDE

Yavru köpeklerin hayvanseverler ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nde görev yapan personel tarafından fark edildiğini ifade eden Başakşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Koordinatörü Yunus Kanlı, "Bizlerde yavru köpekler için harekete geçtik. Yavruların bulunduğu alana geldik ve ilk muayenelerini yaptık. Mama ve su ihtiyaçlarını karşıladık. Ardından yavruları daha güvenli bir noktaya taşıdık. Köpek kulübesi getirerek kötü hava koşullarından korunmalarını sağladık" dedi.

Başakşehir genelinde 33 farklı noktada sokak hayvanları besleme noktalarının bulunduğunu hatırlatan Kanlı, bu noktalarda gönüllülerle birlikte haftanın yedi günü mama ve su dağıtımları gerçekleştirdiklerini ifade etti.

YARDIM ÇAĞRISI KARŞILIKSIZ KALMADI

Başakşehirli hayvansever Tülay Yaşar da, "15 yıldan bu yana sokak hayvanlarını besliyorum. Uzun süredir anneyi besliyordum ancak yavrularını görememiştim. Bir gün anneyi takip etmeye başladım. Beni yavrularının olduğu yere götürdü. Yavruları gördükten sonra Başakşehir Belediyesi ekiplerinden yardım istedim. Yardım çağrım karşısında onlarda yavruları fark ettiklerini ve yavruların bulunduğu alana geleceklerini söylediler. Kısa süre içerisinde yavruların bulunduğu alana gelen ekiplerle birlikte köpekleri güvenli bir noktaya taşıdık" şeklinde konuştu.