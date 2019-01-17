Son Dakika Haberleri: Belediye Ekipleri Doğada Yaşayan Hayvanlar İçin Yem Bıraktı

Belediye Ekipleri Doğada Yaşayan Hayvanlar İçin Yem Bıraktı

57 dakika önce

Belediye ekipleri doğada yaşayan hayvanlar için yem bıraktıKAYSERİ - Kayseri'nin Develi ilçesinde belediye ekipleri doğada yaşayan hayvanlar için yem bıraktı.

Belediye ekipleri doğada yaşayan hayvanlar için yem bıraktı

KAYSERİ - Kayseri'nin Develi ilçesinde belediye ekipleri doğada yaşayan hayvanlar için yem bıraktı.
Son 10 yılın en yoğun kar yağışının yaşandığı Kayseri'de, Erciyes Dağı'nın eteklerinde bulunan Develi ilçe belediyesi ekipleri tarafından doğada yaşayan hayvanlar için yem bırakıldı. Develi Belediyesi Zabıta ekipleri kar kalınlığının 37 santimetreye kadar ulaştığı ilçede kırsal kesimlere giderek doğada yaşayan hayvanlar için bol miktarda yem bıraktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:22 Kaynak: İHA

Kayseri, Develi, Genel
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