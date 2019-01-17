Belediye Ekipleri Doğada Yaşayan Hayvanlar İçin Yem Bıraktı
57 dakika önce
Belediye ekipleri doğada yaşayan hayvanlar için yem bıraktıKAYSERİ - Kayseri'nin Develi ilçesinde belediye ekipleri doğada yaşayan hayvanlar için yem bıraktı.
Belediye ekipleri doğada yaşayan hayvanlar için yem bıraktı
KAYSERİ - Kayseri
'nin Develi
ilçesinde belediye ekipleri doğada yaşayan hayvanlar için yem bıraktı.
Son 10 yılın en yoğun kar yağışının yaşandığı Kayseri'de, Erciyes
Dağı'nın eteklerinde bulunan Develi ilçe belediyesi ekipleri tarafından doğada yaşayan hayvanlar için yem bırakıldı. Develi Belediyesi Zabıta
ekipleri kar kalınlığının 37 santimetreye kadar ulaştığı ilçede kırsal kesimlere giderek doğada yaşayan hayvanlar için bol miktarda yem bıraktı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:22 Kaynak: İHA
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