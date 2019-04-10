Belediye Meclisi İlk Toplantısını Ahi Evran Külliyesinde Yaptı

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve Belediye Meclis üyeleri, ilk toplantılarını Ahi Evran Külliyesinde yaptı.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve Belediye Meclis üyeleri, ilk toplantılarını Ahi Evran Külliyesinde yaptı.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda konuşan Ekicioğlu, Ahilik geleneğini benimseyerek hareket ettikleri için ilk toplantıyı Ahi Evran'ın huzurunda yaptıklarını aktardı.



Ekicioğlu, "Kırşehir'de hep birlikte Ahilik geleneğinden el alarak Kırşehir halkına hizmet etme gayreti içerisinde olacağız. Meclisteki Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisinden meclis üyesi olan tüm arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. Biz katılımcı bir belediyecilik istiyoruz. Tüm siyasi parti temsilcilerine fikir üretmede komisyonlarda görev almalarını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.



Konuşmanın ardından Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi Meclis Salonuna geçildi ve burada başkan vekilleri, komisyon üyeleri belirlendi.



Meclis Başkan Vekilliklerine Yeter Yiğit ve Alaattin Agah, Meclis Katipliğine Faruk Akça ve Mehmet Duran, Encümen üyeliğine Alaattin Agah, Aysel Uzun ve Bayram Kaya seçildi.



Plan ve Bütçe Komisyonuna Şule Serap Vural, Mehmet Duran, Alaattin Agah, Halil Aslan ve Murat Altın, İmar Komisyonuna Osman Uçar, Turgay Kaya, Seçkin Kolukırık, Demet Karakoç Akar ve İrfan Maraş, Çeşitli İşler Komisyonu Murat Adıyaman, Satış Komisyonuna Alaattin Tatlı, Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliğine Şahap İlker Koca, Anadolu Medeniyetleri Belediyeler Birliğine Murat Adıyaman, Türk Dünyası Belediyeler Birliğine Vedat Soylu, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatına

Nuri Araz getirildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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