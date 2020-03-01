Belediye otobüsleri ilaçla dezenfekte edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belediye otobüsleri ilaçla dezenfekte edildi - Son Dakika

Belediye otobüsleri ilaçla dezenfekte edildi

6 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, bulaşıcı hastalıklara karşı önlem almak amacıyla belediye otobüslerini ilaçla dezenfekte etti.

Belediye otobüsleri ilaçla dezenfekte edildi, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, bulaşıcı hastalıklara karşı önlem almak amacıyla belediye otobüslerini ilaçla dezenfekte etti.

Büyükşehir Belediyesi otobüs garajında bulunan 100 otobüse iç ve dış temizleme işlemleri yapıldı.

Özel kıyafetli personel tarafından otobüslerin içi, koltukları ve diğer bölümleri detaylı bir şekilde ilaçlanarak dezenfekte edildi.

Günlük olarak temizliği yapılan ve ayda bir defa dezenfekte edilen otobüslere, son zamanlarda yaygın hastalıkların artmasıyla dezenfekte işlemleri her hafta yapılmaya başlandı.

Ulaşım Daire Başkanlığı garaj yetkilisi Sefa Emin Çelik, AA muhabirine açıklamada, belediye otobüslerinin günlük seferlerini tamamladıktan sonra garaja gelerek günlük olarak iç ve dış temizliğinin yapıldığını belirterek, "Aynı zamanda bir aylık periyotlar halinde gerçekleştirdiğimiz dezenfekte işlemleri, son günlerde çıkan salgın hastalıkların önlenmesi amacıyla haftada bir sefere indirildi." dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 03:16 Kaynak: AA
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