Son Dakika Haberleri: Belediye otobüsü ile minibüs çarpıştı: 13 yaralı
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Belediye otobüsü ile minibüs çarpıştı: 13 yaralı

7 saat önce

Konya'nın Karapınar ilçesinde belediye otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde belediye otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bahri F. yönetimindeki 42 ACZ 182 plakalı minibüs ile Fatih K. idaresindeki 42 FOV 10 plakalı belediye otobüsü, Ulus Mahallesi Kılıçali Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada, minibüs sürücüsü ile minibüste bulunan Saliha Aker (55), Firdevs Koçaker (24), Emine Dikmer (35), Kamile Ünal (39), İmiş Karlı (55), Nimet Kaşdemir (59) ve Ümit Güven (40) ile Aysel (11), Azra (4), Muharrem Emir (12), Azime (58) ve Ayşe Fidan (60) yaralandı.
Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Aysel ve Azra Fidan, ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.
Otobüs şoförü Fatih K, gözaltına alındı.
Minibüste bulunanların, ilçeye bağlı Çiğil Yaylası'ndan koyun sağımından döndükleri öğrenildi.
Belediye otobüsü ile minibüs çarpıştı: 13 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 06:06 Kaynak: AA
Fatih, Karapınar, Konya, Güncel
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